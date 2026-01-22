Kontakt
Eine verlässliche Kostenplanung ist eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von Bauprojekten. Die Datenbank Baupreise online unterstützt Planer und Ausschreibende mit einer umfangreichen Sammlung regelmäßig geprüfter Baupreise und strukturiert aufbereiteter Leistungspositionen.

„Baupreise online“ enthält mehr als 8.700 bepreiste Leistungspositionen für den Hochbau und die Planung von Freianlagen. Grundlage der Preisangaben sind über 3.100 ausgewertete Angebote. Die Leistungspositionen sind nach Bauteilen gegliedert und den Kostengruppen nach DIN 276 sowie den Leistungsbereichen gemäß STLB zugeordnet. Eine Volltextsuche mit Filterfunktionen ermöglicht das gezielte Auffinden passender Positionen. Mithilfe eines integrierten Werkzeugs lassen sich die Baupreise an den Bauzeitpunkt und regionale Unterschiede anpassen; zudem können Gesamtsummen aus Einzelpreis und Menge kalkuliert werden.

Mit dem Update 2026 erweitert sich die Datenbank um mehr als 500 neue Leistungspositionen. Hinzu kommen zwei neue Gewerke: Erdungsarbeiten sowie Tore. Die Baupreise wurden vollständig überprüft und aktualisiert. Ergänzend stehen über 2.300 zwei- und dreidimensionale Abbildungen zur Verfügung, die die Inhalte der Leistungspositionen veranschaulichen und die inhaltliche Erfassung unterstützen.

„Baupreise online“ unterstützt die Erstellung bepreister Leistungsverzeichnisse, erleichtert die Plausibilitätsprüfung eingehender Angebote und trägt zu einer strukturierten Baukostenplanung und Ausschreibung bei.

Baupreise online
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Uwe Morell.
2026. Datenbank www.baupreise-online.de
Euro 99,00 im Jahresabonnement.
ISBN 978-3-481-04634-7

Ihr Kontakt für die Anforderung von Rezensionsexemplaren:
presse@rudolf-mueller.de

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

