„Baupreise online“ enthält mehr als 8.700 bepreiste Leistungspositionen für den Hochbau und die Planung von Freianlagen. Grundlage der Preisangaben sind über 3.100 ausgewertete Angebote. Die Leistungspositionen sind nach Bauteilen gegliedert und den Kostengruppen nach DIN 276 sowie den Leistungsbereichen gemäß STLB zugeordnet. Eine Volltextsuche mit Filterfunktionen ermöglicht das gezielte Auffinden passender Positionen. Mithilfe eines integrierten Werkzeugs lassen sich die Baupreise an den Bauzeitpunkt und regionale Unterschiede anpassen; zudem können Gesamtsummen aus Einzelpreis und Menge kalkuliert werden.
Mit dem Update 2026 erweitert sich die Datenbank um mehr als 500 neue Leistungspositionen. Hinzu kommen zwei neue Gewerke: Erdungsarbeiten sowie Tore. Die Baupreise wurden vollständig überprüft und aktualisiert. Ergänzend stehen über 2.300 zwei- und dreidimensionale Abbildungen zur Verfügung, die die Inhalte der Leistungspositionen veranschaulichen und die inhaltliche Erfassung unterstützen.
„Baupreise online“ unterstützt die Erstellung bepreister Leistungsverzeichnisse, erleichtert die Plausibilitätsprüfung eingehender Angebote und trägt zu einer strukturierten Baukostenplanung und Ausschreibung bei.
Baupreise online
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Uwe Morell.
2026. Datenbank www.baupreise-online.de
Euro 99,00 im Jahresabonnement.
ISBN 978-3-481-04634-7
