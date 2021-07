BIM World MUNICH auf starkem Wachstumskurs

Mehr als 200 Aussteller und über 150 Sprecher auf 6 Bühnen – die BIM World MUNICH wird nach langer Covid-bedingter Durststrecke in diesem Jahr in mehrerlei Hinsicht ein Höhepunkt der Baubranche und angrenzender Disziplinen sein.



Die Digitalisierung der Bauwirtschaft ist eine der größten Herausforderungen und eine große Chance, das Bauen effizienter, schneller, ressourcenschonender und umweltverträglicher zu gestalten. Die BIM World MUNICH steht seit ihrer Gründung im Jahr 2016 für diese Veränderungen und die Optimierung der Prozessketten, damit die Digitalisierung des Bauens einen echten Mehrwert sowohl in kommerzieller als auch ökologischer Hinsicht hat.



Die Veranstaltung wird am 23./24. November 2021 endlich wieder als Präsenzveranstaltung in München stattfinden und ermöglicht das Networking und den persönlichen Kontakt – mit entsprechendem Sicherheits- und Hygienekonzept.



Der Expansionskurs der BIM World MUNICH wird seit Juli 2021 durch neue Gesellschafter beschleunigt. Die Rudolf Müller Mediengruppe übernahm am 1. Juli die BIMWORLD Germany GmbH. Die Partnerschaft und Akquisition der BIMWORLD Germany durch die traditionsreiche Mediengruppe ist für Christian Stammel, Gründer und Geschäftsführer der BIMWORLD Germany GmbH, der logische nächste Schritt, um die Fach- und Medienkompetenz der BIM World MUNICH weiter zu verstärken, und neue Stakeholder der gesamten Wertschöpfungskette in Planen, Bauen und Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur zu erreichen.



Die Rudolf Müller Mediengruppe ist einer der führenden Fachinformationsanbieter in den Bereichen Planen, Bauen, Immobilien und Handelsmarketing. Das seit 1840 bestehende Unternehmen bietet für die BIM World MUNICH eine perfekte Heimat, um das expansive Wachstum der letzten Jahre noch zu beschleunigen.



„Für uns geht ein lang gehegter Wunsch mit der Akquisition in Erfüllung. Die BIM World MUNICH passt perfekt zu unseren seit Jahren erfolgreich etablierten Angeboten und ist ein echter Meilenstein für die weitere strategische Entwicklung unserer Gruppe vom Informations- zum Lösungsanbieter“, so Dr. Christoph Müller, geschäftsführender Gesellschafter der Rudolf Müller Mediengruppe.



„Wir sind sehr stolz, einen solch kompetenten und starken Partner für die BIM World MUNICH gewonnen zu haben. Das Team inklusive meiner Person als Geschäftsführer wird die BIM World MUNICH weiterhin auf ihrem Wachstumskurs begleiten und im täglichen Austausch mit unseren Kunden und Partnern weiterentwickeln“, bekräftigt Christian Stammel, Geschäftsführer der BIMWORLD Germany GmbH.

