BIM World MUNICH 2022 – das Trendsetter Event für die Digitalisierung der Baubranche – fand mit neuem Aussteller- und Besucherrekord statt

Mit einer herausragenden zweitägigen Veranstaltung hat letzte Woche in München die BIM World MUNICH ihre Pforten geschlossen. Sie hat ihre Position als Leitevent der Branche mit einem sehr umfangreichen Kongressprogramm auf insgesamt 8 Bühnen, 250 ReferentInnen und mehr als 223 internationalen Ausstellern unterstrichen.



“Mit über 7.000 internationalen Fachbesuchern aus 53 Ländern sind wir mehr als zufrieden. Die BIM World MUNICH war erneut Drehscheibe für den Austausch zu allen relevanten Digitalisierungsthemen und -trends sowie zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. In vielen Diskussionen und Gesprächen hat sich gezeigt, dass man ohne Digitalisierung und BIM die aktuellen und sich ausweitenden Engpässe bei den Baumaterialien und Arbeitskräften sowie der steigenden Energiekosten nicht bewältigen kann. Die BIM World MUNICH hat wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie die zentrale Plattform für die Geschäftsentwicklung aller beteiligten Akteure und Teilnehmer ist.” bekräftigt Christian Stammel, Gründer und Geschäftsführer der BIM World MUNICH.



Building Information Modeling entwickelt sich zum zentralen Datenaustausch aller am Bau beteiligten Gewerke und wird somit wichtiger denn je. Der Einfluss der BIM-Prozesse und -Datenmodelle reicht dabei weit über den eigentlichen Planungsbereich hinaus. Die BIM World MUNICH zeigte dies eindrucksvoll mit den Themen BIM4Machines, BIM4FM, BIM4Materials, BIM4Infrastructure und BIM4RealEstate und den Querschnittsthemen BIM4Netzero und BIM4Collaboration.



Zu den Themen BIM4FM und BIM4Materials wurden erstmalig eigene Partnerkongresse realisiert. Die gemeinsame Veranstaltung summit.4builders. der Rudolf Müller Mediengruppe und GS1 bot am 22.11. Einblicke in die digitale Zukunft der Baustoff- und Bauproduktindustrie.



Bei dem BIM4FM Congress by CAFM Ring e.V. wurde am zweiten Tag insbesondere dem Thema des Betriebs einer Immobilie und den durch BIM Daten hervorgerufenen Vorteilen im Betrieb viel Aufmerksamkeit von den Kongressbesuchern geschenkt.



Und zum ersten Mal kamen auch die Handwerker auf ihre Kosten:

In einem eigenen Vortragsprogramm wurde aufgezeigt, wie Schreiner, Fliesenleger und weitere Handwerker mit einfachen Smartphone Apps sowohl ihre Abrechnung als auch den Baufortschritt dokumentieren können und somit einen enormen Mehrwert für eine durchgängige digitale Baudokumentation liefern. Somit kommt man dem Ziel der Einbindung aller am Gewerk Beteiligten einen großen Schritt näher.



In den zahlreichen Fachvorträgen und Experten Diskussionen der Keyplayer der Branche und innovativen Start-ups aus den unterschiedlichen Disziplinen war der Digitale Zwilling nach wie vor eines DER Themen – erweitert um die Notwenigkeit des nachhaltigen Bauens und Renovierens vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit. Die Frage, die alle beschäftigte: „Wie kann BIM dazu beitragen, nachhaltiger und energieeffizienter zu bauen und zu produzieren.“



Zu den Highlights des Ausstellungsprogramms gehörten neue disruptive Bau-IT und IoT-Technologien für das sensorgestützte Bauen und Betreiben, BIM und nachhaltiges Bauen, BIM und GIS, BIM und digitale Baustelle, BIM Visualisierung (VR/AR, 3D etc.), cloudbasierte BIM-Lösungen, innovative Lösungen für Smart Buildings, sowie die Best Practices von digitalen Planungstools und smarten Bautechnologien.

Außerdem hatten interessierte Besucher die Möglichkeit an einem Messerundgang, einer Guided Tour präsentiert von academy.4builders., teilzunehmen. Sie erhielten dadurch einen guten Überblick über die ausstellenden Unternehmen und die Tour brachte Gespräche zwischen Ausstellern und Besuchern in Gang.



Dem Thema „Innovation“ wurde dieses Jahr ein eigener großer Bereich gewidmet. In der Innovation Area samt eigener Bühne zeigten die Teilnehmer der BIM Town und des 5. Smart Building / Smart Construction Innovation World Cup® ihre innovativen Produkte und Lösungen. Die Top 42 Finalisten pitchten zunächst auf der Innovation Stage des Start Up Bereichs „BIM Town“. Die Top 9 dieser Vorrunde durften dann vor dem beeindruckten Publikum auf der Hauptbühne nochmals präsentieren, die hochkarätige Jury evaluierte die Start-ups live vor Ort und kürte Carbon Limit Co. aus den USA zum Gewinner. Ein weiteres amerikanisches Unternehmen und ein Deutscher Sensorik Hersteller teilen sich die Plätze 2 und 3.



Dietmar Bernert, Präsident der BIM World MUNICH, stellt erfreut fest:

“Neben der äußerst positiven Entwicklung der Aussteller- und Besucherzahlen, bei denen wir einen sehr guten Mix aus exzellenter technischer Kompetenz und signifikantem Interesse von Geschäftsführern, Vorständen und Innovationsführern der Bauindustrie beobachten konnten, beindruckt die Konzentration an qualitativ hochwertigsten Fachbeiträgen im Konferenzprogramm auf allen Stages, die einen signifikanten Mehrwert für jeden darstellt, der sich mit den Innovationen im Bereich der Digitalisierung in allen Gewerken und Phasen des Planens, Bauens und Betreibens auseinandersetzt. Die diesjährige BIM World hat zum wiederholten Mal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie der wichtige Meeting Point für jeden ist, der Teil einer Gesellschaft sein will, die effizienter, nachhaltiger mit den Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte im Bauwesen und damit mit unser aller Ressourcen umgehen will und muss. Ich freue mich schon heute, Sie alle wieder auf der kommenden BIM World in München begrüßen zu dürfen!“



Die 7. BIM World MUNICH findet am 28. und 29. November 2023 im ICM in München statt.