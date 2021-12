BIM World MUNICH 2021

Unter strengen Hygieneregelungen ermöglichte die 5. BIM World MUNICH vom 23. bis 24. November 2021 endlich wieder den dringend benötigten persönlichen Austausch aller Branchenbeteiligten und behauptete sich erneut als der wichtigste internationale Treffpunkt für die Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche. Bei einer durchwegs positiven Stimmung stand trotz der aktuellen Rahmenbedingungen der direkte Kontakt mit Kunden, Interessenten und Fachkollegium der 189 Aussteller und über 150 Referenten im Fokus.



“Mit über 3.000 Fachbesuchern sind wir mehr als zufrieden. Die BIM World war erneut Drehscheibe für den Austausch zu allen relevanten Digitalisierungsthemen und -trends sowie zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Sie hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie die zentrale Plattform für die Geschäftsentwicklung aller beteiligten Akteure und Teilnehmer ist.” bekräftigt Christian Stammel, Geschäftsführer und Veranstalter der BIM World MUNICH.



Building Information Modeling entwickelt sich zum zentralen Datenaustausch aller am Bau beteiligten Gewerke und wird somit wichtiger denn je. Der Einfluss der BIM-Prozesse und -Datenmodelle reicht dabei weit über den eigentlichen Planungsbereich hinaus. Die BIM World MUNICH zeigte dies eindrucksvoll mit den Themen BIM4Machines, BIM4Construction, BIM4Materials und BIM4RealEstate und den Querschnittsthemen BIM4Netzero und BIM4Sustainability.



In den zahlreichen Fachvorträgen und Diskussionsrunden der Schlüsselakteure der Branche und innovativen Start-ups aus den unterschiedlichen Disziplinen wurde von den zahlreichen Expertinnen und Experten bestätigt: Der digitale Zwilling von Gebäuden und Infrastruktur muss im Fokus stehen – auf der Basis von strukturierten, verlässlichen und dynamischen Daten. „Angereichert ” mit IoT-Technologien und -Lösungen werden diese digitalen Zwillinge die Schlüsselelemente digitaler Strategien von Unternehmen, großen Immobilienbetreibern Kommunen und Städten.



Welches neue Feld an Möglichkeiten und Innovationen dies zulässt, zeigten die Teilnehmer der BIM Town und des 4. Smart Building / Smart Construction Innovation World Cup®. Die Top 12 Finalisten pitchten ihre innovativen Lösungen vor dem beeindruckten Publikum auf der Hauptbühne. Die hochkarätige Jury evaluierte die Start-ups live vor Ort und kürte Treble Technologies zum Gewinner. Das isländische Start-up entwickelt eine hochspezialisierte Software zur Schallsimulation bereits in der Planungsphase von Gebäuden und ist nun offiziell der weltweite TOP Smart Building Innovator 2021.



Dietmar Bernert, Präsident der BIM World MUNICH, resümiert: “Die BIM World 2021 hat wieder eindrucksvoll gezeigt, dass sie DER Pflichttermin zur Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche ist. In den hervorragenden Fachgesprächen, geschuldet durch die äußerst hohe Qualität der Besucher, stellte sich heraus: Der persönliche Austausch ist unersetzlich. Deswegen freue ich mich bereits sehr auf das Wiedersehen auf der BIM World MUNICH in 2022.”



Die 6. BIM World MUNICH findet am 22. und 23. November 2022 im ICM in München statt.

