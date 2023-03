BAU 2023: Rudolf Müller Mediengruppe zeigt digitale Fachlösungen für die Praxis am Bau

Die Rudolf Müller Mediengruppe präsentiert auf der Messe BAU 2023 vom 17. bis 22. April in München in Halle C5, Stand 235, ihr multimediales Fachinformationsangebot für die Praxis am Bau. Mit dem Wechsel in die Halle C5 „Bau-IT – Software, Hardware, digitale Lösungen für den Bau, Messtechnik“ stellt das Medienunternehmen diesmal insbesondere seine digitalen Neuentwicklungen für das Planen, Bauen und das Handwerk in den Fokus. Mit Vorträgen und Produktvorführungen zu den Schwerpunktthemen Brandschutzkonzept, BIM, Brandschutzordnung, Ausschreibung und Baukostenplanung, Ausbildungsnachweise sowie Bausoftware liefert das begleitende Messeprogramm von „Rudolf Müller“ Lösungsansätze zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen am Bau. Als Mitaussteller zeigt die PLAN4 Software GmbH , ein junges StartUp aus Freiburg und Beteiligung der Mediengruppe, ihre innovativen Lösungen für die Bestandsaufnahme von Gebäuden und für die agile Bauplanung.Mit dem FeuerTrutz Composer erhalten Planende im vorbeugenden Brandschutz ein Profi-Tool, das sie bei der Erstellung ganzheitlicher und prüffähiger Brandschutzkonzepte und -nachweise unterstützt. Die Web-Software wurde gemeinsam mit Fachleuten aus der Brandschutzbranche konzipiert und wird fortlaufend weiter entwickelt. Wie der Composer genau funktioniert und welchen Mehrwert er in der Praxis bietet, erfahren Interessierte bei den täglich stattfindenden Vorführungen oder im individuellen Beratungsgespräch.Das Erstellen einer Brandschutzordnung ist eine anspruchsvolle und zugleich wichtige Aufgabe. Mit der Webanwendung Brandschutzordnung Online können Verantwortliche individuelle Brandschutzordnungen Teil A, B und C nach DIN 14096 selbst erstellen und direkt zum Ausdrucken herunterladen. Die Software leitet User schrittweise durch den Erstellungsprozess unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte. Vorführungen am Messestand finden an allen Messetagen um 15.30 Uhr statt.Mit 4builders. präsentiert Rudolf Müller eine Plattform für hochwertige Inhalte und nachhaltige Lösungen rund um den digitalen Lebenszyklus eines Gebäudes. Im Fokus stehen Building Information Modeling, Bausoftware, innovative Technik, IoT, Smart City/Smart Home und New Work. Neben einem Online-Magazin bietet 4builders. aktuell zertifizierte Lehrangebote, einen Bausoftware-Vergleich und richtungsweisende Veranstaltungen mit den Entscheidungsträgern der Branche. Täglich können sich interessierte Messebesucherinnen und -besucher über das wachsende Angebot von 4builders. informieren und mit etwas Glück beim unterhaltsamen 4builders.-BIM-Quiz eines der Tickets für den Kongress auf der BIM World Munich 2023 gewinnen.An allen fünf Messetagen, vom 17. bis 22. April, stellt die Mediengruppe in Kooperation mit der PLAN4 Software GmbH den PLAN4-Gebäudecheck sowie das Projektplanungstool PLAN4-tick@time am Messestand ausführlich vor. „Gebäudecheck“ ist eine Software, die die bauliche Zustandsbewertung vereinfacht und beschleunigt. Sie ermittelt die für die Kostenschätzung erforderlichen Massen weitestgehend automatisch und greift auf die hinterlegten Leistungsbeschreibungen und Kostenangaben zurück. Bereits während der Vor-Ort-Begehung berechnet „Gebäudecheck“ den geschätzten Sanierungsaufwand zur Übernahme in die eigene AVA-Software.Das Projektplanungstool „tick@time“ hilft Planung und Bau von Projekten effizient zu organisieren. Es unterstützt Projektteams bei der Planung, erleichtert die interne Kommunikation und bildet auch die Aufgaben eines jeden Einzelnen ab. Arbeitsprozesse lassen sich so klar definieren und in Form von Standardprozessen allen Mitarbeitern und externen Projektpartnern zentral zur Verfügung stellen.Die Datenbank LV-Texte 2023 ermöglicht den Ausschreibenden Zugriff auf über 6.900 praxisorientierte Positionen inkl. ZTV aus 35 Gewerken, zugeordnet nach DIN 276 und STLB sowie mit Einheitspreisen. Ergänzend dazu liefert der neue Service Baupreise online stets die neuesten Baupreise angepasst nach Preisregion, Bauzeitpunkt und Vergabeart. Mit dieser Kombi gelingt eine fehlerfreie und lückenlose Baukostenplanung. Der Herausgeber und Geschäftsführer der DREIPLUS Planungsgruppe, Uwe Morell, wird auf dem Messestand der Mediengruppe mit einem kurzen Impulsvortag zum Thema gastieren und die Datenbanken präsentieren. Die Vorträge finden am 17. April um 14.30 Uhr und 19. April und 10.30 Uhr statt.Das Führen der Berichtshefte in der Ausbildung ist häufig ein leidiges Thema im Betrieb. Mit dem Digitalen Berichtsheft für Dachdecker, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband des Deutsches Dachdeckerhandwerk (ZVDH), bietet die Rudolf Müller Mediengruppe eine zeitgemäße Lösung an, die Zeit spart und sowohl den Ausbildenden wie auch den Azubis selbst mehr Überblick verschafft. Mit dem digitalen Berichtsheft lässt sich einfach und übersichtlich ein anerkannter Ausbildungsnachweis führen. Dass und wie ein Berichtsheft auch Spaß machen kann, erfahren Interessierte am 17. und 18. April jeweils um 16 Uhr.Weitere Informationen und der aktuelle Programm-Kalender unter: www.rudolf-mueller.de/bau2023