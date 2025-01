Ardex gewinnt den BaustoffMarkt Award 2025

Am 16. Januar wurde im Rahmen eines feierlichen Gala-Abends in München der BaustoffMarkt Award 2025 verliehen. Die renommierte Auszeichnung, die seit 1982 jährlich von der Medienmarke BaustoffMarkt an ein Unternehmen der Baustoffindustrie vergeben wird, ging in diesem Jahr erstmals an die Ardex GmbH. Die Veranstaltung fand parallel zur BAU 2025 statt und wurde vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) sowie der Messe München unterstützt.Neben der Ardex GmbH waren auch Hörmann und Schlüter-Systems für den Preis nominiert. Damit gelang es den beiden Unternehmen, wie bereits bei der letzten Verleihung im Jahr 2023, erneut unter die Finalisten zu kommen. Günter Ruhe, Geschäftsführer der Rudolf Müller Mediengruppe, und Monika Verspohl, Senior Management Programm BaustoffMarkt, überreichten die Auszeichnung. Katharina Metzger, Präsidentin des BDB, würdigte die Preisträger in ihrer Ansprache.Der BaustoffMarkt-Award gilt als Symbol einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Baustoffhandel und -industrie. Die Preisträger werden ausschließlich durch das Votum des deutschen Baustoff-Fachhandels bestimmt, was die Bedeutung der Auszeichnung innerhalb der Branche unterstreicht.Weitere Details zur Preisverleihung und zur Veranstaltung gibt es in der Februar-Ausgabe des Fachmagazins BaustoffMarkt oder online unter: www.baustoffmarkt-online.de