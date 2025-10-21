Kontakt
Rudolf Müller Mediengruppe
Arbeitsvorbereitung im Holzbau

Handlungsgrundlagen für die Schlüsselposition im modernen Holzbau

Eine gut strukturierte Arbeitsvorbereitung ist die Voraussetzung für effiziente Abläufe und wirtschaftlichen Erfolg im Holzbau. Das Fachbuch „Arbeitsvorbereitung im Holzbau“ beschreibt die zentralen Grundlagen einer prozessorientierten Werkstatt- und Montageplanung und zeigt, wie sich diese im Betrieb systematisch aufbauen lässt.

Der Autor führt Schritt für Schritt durch die vielfältigen Aufgaben der modernen Arbeitsvorbereitung – von der Planung und Konstruktion bis zur Fertigung und Montage. Dabei werden die Veränderungen im Holzbau deutlich, die mit der Digitalisierung, dem Übergang von der Stab- zur Plattenbauweise und dem Einsatz moderner Maschinentechnik einhergehen. Das Buch erläutert, welche Aufgaben die Arbeitsvorbereitung heute übernimmt, wie sie in Planungsprozesse eingebunden ist und welche Schnittstellen zu Fachplanung, Fertigung und Ausführung bestehen.

Darüber hinaus werden Grundlagen zur Festlegung von Konstruktions- und Fertigungsstrategien, zur Ressourcen- und Kostenplanung sowie zu Freigabeprozessen und Planableitungen vermittelt. Auch die Rolle von Methoden wie Building Information Modeling (BIM) und LEAN-Management in der Arbeitsvorbereitung wird dargestellt. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen, wie durch eine systematische Planung Sicherheit in Vorfertigung und Ausführung entsteht.

„Arbeitsvorbereitung im Holzbau“ bietet eine fundierte Grundlage für den Aufbau und die Weiterentwicklung effizienter Prozesse im Betrieb. Es richtet sich an Holzbaubetriebe, Planende und Fachkräfte, die ihre Abläufe strukturieren und die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bauprozess gezielt verbessern möchten.

Arbeitsvorbereitung im Holzbau
Handlungsgrundlagen für die Schlüsselposition im modernen Holzbau
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Stephan Weggler.
2025. 16,8 cm x 24,0 cm172. Seiten. Kartoniert.
Euro 76,–
Euro 109, – Bundle Buch + E-Book
ISBN Buch: 978-3-481-04873-0
ISBN E-Book: 978-3-481-04874-7
ISBN Bundle: 978-3-481-04875-4

Kundenservice
65341 Eltville
Telefon: 06123 9238-273
Telefax: 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de
www.baufachmedien.de

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

