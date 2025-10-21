Arbeitsvorbereitung im Holzbau
Handlungsgrundlagen für die Schlüsselposition im modernen Holzbau
Der Autor führt Schritt für Schritt durch die vielfältigen Aufgaben der modernen Arbeitsvorbereitung – von der Planung und Konstruktion bis zur Fertigung und Montage. Dabei werden die Veränderungen im Holzbau deutlich, die mit der Digitalisierung, dem Übergang von der Stab- zur Plattenbauweise und dem Einsatz moderner Maschinentechnik einhergehen. Das Buch erläutert, welche Aufgaben die Arbeitsvorbereitung heute übernimmt, wie sie in Planungsprozesse eingebunden ist und welche Schnittstellen zu Fachplanung, Fertigung und Ausführung bestehen.
Darüber hinaus werden Grundlagen zur Festlegung von Konstruktions- und Fertigungsstrategien, zur Ressourcen- und Kostenplanung sowie zu Freigabeprozessen und Planableitungen vermittelt. Auch die Rolle von Methoden wie Building Information Modeling (BIM) und LEAN-Management in der Arbeitsvorbereitung wird dargestellt. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis zeigen, wie durch eine systematische Planung Sicherheit in Vorfertigung und Ausführung entsteht.
„Arbeitsvorbereitung im Holzbau“ bietet eine fundierte Grundlage für den Aufbau und die Weiterentwicklung effizienter Prozesse im Betrieb. Es richtet sich an Holzbaubetriebe, Planende und Fachkräfte, die ihre Abläufe strukturieren und die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bauprozess gezielt verbessern möchten.
