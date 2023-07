Am 5. September findet die 8. Fachtagung bfb barrierefrei bauen statt, vor Ort in Köln und parallel per Live-Stream. Die Veranstaltung informiert über aktuelle Herausforderungen, Konzepte und Chancen des barrierefreien und demografiefesten Bauens. Ergänzt wird der jährliche Netzwerk-Treff durch eine begleitende Fachschau, in der Hersteller ihre barrierefreien, lebenslaufbeständigen Bauprodukte und Lösungen vorstellen.In einzelnen Fachvorträgen erläutern namhafte Expertinnen und Experten, wie sich Barrierefreiheit bedarfsgerecht und wirtschaftlich realisieren lässt. Außerdem liefern sie Fachwissen und Praxistipps z. B. zum Nachweis der Barrierefreiheit im Baugenehmigungsverfahren, zum erforderlichen Umfang der Barrierefreiheit beim Bauen im Bestand, zur Planung und Ausstattung barrierefreier Aufzüge, zu Leit- und Orientierungssystemen, typischen Missverständnissen und vermeidbaren Fehlern. Best Practice-Beispiele zeigen, wie eine sinnvolle und ausgewogene barrierefreie Gestaltung in der Praxis gelingen kann. Abschließend fasst ein Ausblick auf die neuen DIN 18040 die zukünftigen Anforderungen an die bauliche Barrierefreiheit ab 2024 zusammen.Die Veranstaltung richtet sich an alle, die barrierefreie Projekte planen, bauen, genehmigen oder begleiten, also an Architektinnen und Planer, (Fach-)Ingenieurinnen und Ingenieure, Sachverständige, Behindertenbeauftragte, Behörden, Verbände und Interessenvertretungen sowie die Bau-, Wohn- und Immobilienwirtschaft. Die Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung von der Architektenkammer NRW und der Ingenieurkammer-Bau NRW ist beantragt.Das hybride Event sorgt mit interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten sowohl vor Ort als auch digital für Austausch und Netzwerk-Charakter. Das neue und exklusiv nur vor Ort stattfindende „Speed-Dating“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Fragen mit den Referierenden zu diskutieren.Weitere Informationen und Anmeldung online unter www.bfb-barrierefrei-bauen.de/fachtagung