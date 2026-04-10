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Von der Kunst, erwachsen zu werden

Buchtipp: Wenn Schmetterlinge im Bauch zu Jazz tanzen

(lifePR) (Ilmenau, )
Es ist nicht einfach, erwachsen zu werden. Besonders dann nicht, wenn ein junger Mensch plötzlich aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen wird. So geht es Liz Tally, Sie spielt die Hauptrolle in dem Jugendroman „Breaking free“ (ISBN 978-3-95716-349-3). Die Autorin Rina Meadow ist selbst noch sehr jung und hat mit diesem Buch ihr Romandebut vorgelegt.

Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.

Rina Meadow ist das Pseudonym einer jugendlichen Schriftstellerin, die nach ihrer eigenen Aussage untertags ein beinahe erdrückend normales Leben führt und sich nachts in selbst erschaffene Welten flüchtet. Ihre Liebe zur Literatur, den britischen Inseln und – ganz besonders – zu Menschen inspiriert sie nicht nur zum Schreiben, sondern auch zur aktiven Gesprächsführung mit Gleichgesinnten. In ihrer Freizeit trinkt sie Schwarztee und geht mit ihrer Oma ins Theater.

Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden.  Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

Verlag Kern GmbH

Unser Verlagsprogramm umfasst viele Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden „Wahre Geschichten aus Leidenschaft geschrieben”. Hier schildern Menschen authentisch ihre Erfahrungen mit dem Geschäft der Ausbeutung der Gefühle europäischer Frauen und Männer in einigen islamischen Ländern (Bezness). Außerdem finden sich hier ungeschönte, persönliche Berichte über soziale Konflikte, Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauch.

Alle Titel gibt es auch als E-Books, zum Beispiel über reinlesen.de.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau. Er bietet vor allem neuen, unbekannten Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript professionell gestaltet auf den Markt zu bringen.

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