Vertraue der inneren Stimme

Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte ihren Leserinnen und Lesern Wege eröffnen, mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein und auf ihre innere Stimme zu vertrauen. Dazu hat sie im Verlag Kern einen kompakten Wegweiser veröffentlicht: „Erleuchtung? – Ja, bitte!“ (ISBN 978-3-95716-252-6).



In Form eines Gespräches mit dem Unterbewusstsein führt sie weg vom übermächtigen, verkopften Verstandesdenken und hin zu einem Dialog mit dem Herzen, der Intuition. Es ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens.



Wer der eigenen Intuition vertraut und folgt, dem eröffnen sich neue Perspektiven. Wer sein Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringt, wird authentisch. Wer dies nicht für sich selbst, sondern zum Wohle der anderen tut, wird heil und zieht das Höhere, Lichtvolle an.



Iris-Andrea Fetzer-Eisele lenkt den Blick auf eine höhere Dimension, ohne damit eine religiös festgelegte Gottheit, Kraft oder Geistwesen zu meinen, wenn Sie feststellt: „Wer die spirituelle Arbeit an sich selbst für den Höchsten tut, zieht sein Licht an. Das ist der zeitgemäße und schnellste Weg in die Erleuchtung.“ Das Buch kann diese Entwicklung unterstützen und begleiten. Das spirituelle Herzdenken erklärt sie in dem Buch als eine transzendierende Brücke in die Erleuchtung.



Im praktischen, kleinen A6-Format des „Hosentaschenbüchleins“ lässt sich der Band überall hin mitnehmen. Die Autorin hat in diesem bewährten Format bereits drei Bändchen mit Inspirationen für den Alltag veröffentlicht: „Kleinod der Freude“, „Himmlischer Zauberwind“ und „Die Liebe des Himmels umarmt dich“. Diese kleinen Bücher, die sich besonders als Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit für einen lieben Menschen eignen, enthalten in kurzer Form viele wohltuende Gedanken, anregende Impulse, Ermutigung und Befreiung. Kurz: Balsam für die Seele.



Und es gibt noch mehr Auswahl beim Verlag Kern – zu finden unter verlag-kern.de/shop/.

