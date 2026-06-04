Vertraue der inneren Stimme

Ute B. Walz ermutigt zu einem neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen. In Ihrem Buch „Himmel leben“ (ISBN 978-3-95716-386-8) zeigt sie Wege auf, um das Beste in uns zu leben.



Wann hat Ihnen jemand das letzte Mal gesagt: Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt? In diesem Buch wird den Lesenden bewusst gemacht: Du bist wertvoll, Du hast großartige Anlagen, Du bist geliebt. Da dies in unserer Gesellschaft oft vergessen und ignoriert wird, ist es Ute Walz´ Ansatz, einen neuen Blick auf die eigene Persönlichkeit und die der Mitmenschen zu werfen. Dabei zeigt sie Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie und Traumaforschung auf, aus denen sich potentiale der inneren Entwicklung ableiten. Mit einer Reihe praktischer Übungen regt sie auch methodisch dazu an, negative Denkmuster aufzubrechen und den Teufelskreis der inneren Abwertung zu überwinden. Ein großes Plädoyer für die Selbst- und Menschenliebe, eine positive, ermutigende und aufbauende Lektüre.



Mit dem Kartenset „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 9783957161864) hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen Coach und Wegbegleiter für den Alltag entwickelt, den man immer wieder zur Hand nimmt. Mit 108 Text-Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt, unterstützt sie alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit für einen Wandel erkennen - ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung:



Das Kartenset ist wie ein persönlicher Coach für alle, die in den Turbulenzen des Alltags an Grenzen stoßen oder die darin verborgene Chance zur Transformation erkennen und nützen wollen. Es hilft dabei, innere und spirituelle Kräfte zur Entscheidungsfindung, zur Transformation und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit im freizusetzen. Die Autorin leitet dazu an, im Sinne der 5. Dimension, religionsunabhängig und frei von aller Ideologie.auf die innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit der Umgebung im Reinen zu sein.



Thomas Peddinghaus meint, dass Psychologie mehr ist als reine Statistik und Wissenschaft, mehr als regelmäßige Gespräche zwischen „Seelenklempnern“ und „Verrückten“. Sie ist der Schlüssel zu innerer Harmonie und Ganzwerdung – vorausgesetzt, sie wendet sich ernsthaft dem seelischen Befinden zu und erfasst den Menschen in seiner Ganzheit. Mit diesem Ansatz gibt er in „Psychologie für die Seele“ (ISBN 978-3-95716-265-6) einen Einstieg und psychologische Grundkenntnisse für Interessierte. Das Werk unterstützt unter anderem auch Menschen in Sozial- und Pflegeberufen bei Ihrer Arbeit.



Diese Einführung in die Welt der Psychologie baut Brücken zwischen allgemeinen psychologischen Erkenntnissen und dem individuellen Bedürfnis nach Seelenheilung. Das Buch baut Brücken zwischen allgemeinen psychologischen Erkenntnissen und dem individuellen Bedürfnis nach Seelenheilung. Es gewährt Einblicke in die Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft, in die Psychologie der Lebensalter, der persönlichen Entwicklung und der Funktion von Seelsorge. Dazu betrachtet der Autor eindringlich das Individuum in der Gesellschaft von heute. Sein ganzheitlicher Ansatz geht von einer intensiven Zuwendung zum Menschen aus. Thomas Peddinghaus, Jahrgang 1961, ist Diplom-Psychologe, Supervisor und Coach. Er lehrt er an mehreren Fortbildungsinstitut als Fachdozent für Psychologie und ist seit fast 20 Jahren in eigener psychologischer Praxis tätig.



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