Verständigung ermöglichen - Persönliche Einblicke in die Arbeit einer Dolmetscherin und Übersetzerin

In der globalisierten Welt ist das Übersetzen in andere Sprachen unerlässlich für die Verständigung. Vor allem im unmittelbaren Kontakt sind Dolmetscher*innen vonnöten. Bei Verhandlungen in der Wirtschaft und in der Politik leistet dieser Berufsstand unverzichtbare Dienste im Hintergrund. Ja, auch bei Gerichtsverfahren kommen sie zum Einsatz und erleben so manche kuriose Begebenheit. Die Kultur wäre ärmer, gäbe es keine Übersetzungen von Büchern und Filmen. Wie arbeiten also Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen? Aus dem Erfahrungsschatz ihres langen Berufslebens hat Ingeborg Kuhl de Solano eine Fülle von Erlebnissen und Erfahrungen aufgeschrieben: Ihr biografisches Buch „Zwischen Knast und Staatsempfang“ (ISBN 978-3-95716-338-7) ist im Verlag Kern erschienen.



Als Ingeborg Kuhl de Solano kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Ausbildung in Stenografie, Schreibmaschine und Sprachen in das Berufsleben als Sekretärin einstieg, ahnte sie wohl nicht, welche vielfältigen Erlebnisse sich mit dieser von ihr später weit ausgebauten Tätigkeit verbinden würden. Besonders die spanische Sprache und Kultur wurden ihr Lebensinhalt. Zeit ihres Lebens hat die gebürtige Frankfurterin mit wachem Geist und großem Einsatz in Wirtschaftsunternehmen, auf Staatsempfängen die Verständigung der Gäste ermöglicht, war unzähligen Persönlichkeiten des politischen und wirtschaftlichen Lebens begegnet. Sie dolmetschte in Fernsehsendungen, übersetzte spanische und iberoamerikanische Filme und erlebte manche Kuriosität bei ihren unzähligen Einsätzen als Gerichtsdolmetscherin.



In fortgeschrittenem Alter studierte sie noch für das Lehramt: Deutsch, Englisch und Spanisch reichten nicht, zusätzliche Studien in Französisch, Italienisch und Russisch halfen ihr, Sprachen grundlegend zu verstehen und zu vergleichen. Bis zum 69. Lebensjahr war sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen im Raum Frankfurt tätig. Sie übermittelte ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur Kenntnisse der spanischen Sprache, Geschichte und Kultur, sondern auch Liebe zu Musik, Tanz und Kreativität durch zahlreiche Kulturprojekte sowie durch regelmäßigen Schüleraustausch und Berufspraktika im Land der Zielsprache.



In diesem Buch zieht Ingeborg Kuhl de Solano die Bilanz ihres reichen Lebens, erfüllt von wunderbaren Erinnerungen und dankbar für zahllose Chancen, die sie beherzt ergriffen und tatkräftig umgesetzt hat.



Die Autorin lebt heute im Ruhestand in Neu-Isenburg. Als Hispanistin arbeitete sie als staatlich geprüfte und vereidigte Dolmetscherin für verschiedene staatliche Institutionen, übersetzte Fachliteratur und Spielfilme. Als Pädagogin war sie im Gymnasial-, Berufsfachschul-, VHS-wie Privatschulbereich tätig.



