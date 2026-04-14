Unterwegs auf dem Rennsteig

„Gut Runst!“ Mit diesem Spruch, geprägt vom Rennsteiglaufverein im 19. Jahrhundert, grüßen sich die Menschen, die den Rennsteig in voller Länge erwandern. „Gut Runst!“ ist auch der Titel des Wanderbuches von Frank Stübner, das im Verlag Kern erschienen ist (ISBN Buch 978395716-325-7, ISBN E-Book 978395716-306-6).



Der Rennsteig zieht sich über den Kamm des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges bis in den nördlichen Frankenwald, vom Mittellauf der Werra bis an den Oberlauf der Saale. Der beliebte Fernwanderweg zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen an, die allein oder in Gruppen, auf eigene Faust oder als organisierte Wanderung unterwegs sind. Sie erwarten schöne Landschaft, unberührte Natur und Gastfreundschaft der Menschen in den anliegenden Orten.



Frank Stübner wollte es wissen: Allein und ohne die Übernachtungen vorauszubuchen, lief er in sechs Tagen die Tour von Hörschel nahe Eisenach bis Blankenstein in Oberfranken. Auf knapp 170 Kilometern erlebt der Wanderer Natur und Geschichte, trifft auf Gleichgesinnte und Originale. Stübner schreibt seine Erfahrungen, Begegnungen und Beobachtungen auf der Strecke auf und reichert sein Tagebuch mit zahlreichen Bildern sowie Tipps zu Strecke, Unterkunft, Vorbereitung und Durchführung an.



Am Wegesrand trifft Stübner auf Spuren der deutschen Geschichte. Kriegerische Absichten führten Kelten, Thüringer, Franken und andere Soldaten den Rennsteig entlang. Wirtschaftliche Absichten hegten Kaufleute, Puppenmacher, Holzschnitzer und andere Reisende, die früher diesen Weg nutzten. Heutzutage ist es wohl hauptsächlich die Liebe zu prächtiger, streckenweise wenig berührter Natur und die sportliche Herausforderung, die Menschen auf den Rennsteig führt. In Frank Stübners Reiseerzählung können Einheimische und Touristen manches Detail neu entdecken und Erlebtes mit eigenen Erfahrungen vergleichen.



Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

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