Spirituelle Kraft

Iris-Andrea Fetzer-Eisele inspiriert zur Entdeckung der inneren Stärke

Die innere Kraft mobilisieren und Potentiale zu entdecken – viele Menschen entdecken spirituelle Wege. Die Autorin Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte mit ihrem Kartenset „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 9783957161864) und mehreren Büchern Wege zur Persönlichkeitsentwicklung und zur inneren Ruhe und Stärke eröffnen.



Mit dem Kartenset „Liebe – Weisheit – Kraft“ hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen kompetenten Wegweiser entwickelt. Mit 108 Text-Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt, unterstützt sie alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit für einen Wandel erkennen - ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung:



Das Kartenset „Liebe - Weisheit - Kraft“ ist wie ein persönlicher Coach für alle, die in den Turbulenzen des Alltags an Grenzen stoßen oder die darin verborgene Chance zur Transformation erkennen und nützen wollen. Es hilft den Nutzern, innere und spirituelle Kräfte zur Entscheidungsfindung, zur Transformation und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit im Sinne der 5. Dimension freizusetzen. Die Autorin leitet dazu an, auf ihre innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein.



Es ist für Menschen gedacht, die den Wandel spüren, dem Zeitgeist folgen wollen und ihre Fühler in lichtvollere, friedvolle Welten ausrichten, religionsunabhängig und frei von aller Ideologie.



Für die, die mit Menschlichkeit aus erfülltem Herzen und Geist ein erfülltes Leben führen wollen. Mit Hilfe der Karten, unterstützt durch das ausführliche Begleitbuch, können Schritt für Schritt alte Denkweisen und Methoden verwandelt werden, wodurch das eigene Kraft-/ Energiepotential ansteigt.



Das Karten-Set kann im Bereich der persönlichen Lebensführung, der Partnerschaft, der Erziehung von Kindern (privat, Kindergärten, Schulen), eingesetzt werden, sowie beruflich, im Management, in beruflichen Führungsaufgaben wie Personalführung, Projektleitung, Weiterbildung, oder im Pflegebereich, in angewandter Psychologie, Politik, Philosophie eine Rolle spielen.



Wer eine kurze und kompakte Inspiration sucht, ist mit Fetzer-Eiseles Bändchen „Erleuchtung? Ja, bitte!“ (ISBN 9783957162526) im Hosentaschenformat gut bedient. Es ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens. In Form eines Gespräches mit dem Unterbewusstsein führt sie weg vom übermächtigen, verkopften Verstandesdenken und hin zu einem Dialog mit dem Herzen, der Intuition. Es ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens.



Wer der eigenen Intuition vertraut und folgt, dem eröffnen sich neue Perspektiven. Wer sein Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringt, wird authentisch. Wer dies nicht für sich selbst, sondern zum Wohle der anderen tut, wird heil und zieht das Höhere, Lichtvolle an.



Und was bedeutet „5. Dimension“? Über Magie und Mystik gibt Fetzer-Eiseles Buch „Willkommen in den 5. Dimension“ (ISBN: 9783957161116) Auskunft. Was ist Magie und wie umfangreich und tief bestimmt sie unser Leben? Darüber will das Buch informieren, aufklären und Bewusstsein wecken. Die Autorin erklärt Ursprünge und Wirkungen unterschiedlicher Arten von Magie. Sie betrachtet deren Verflechtungen mit dem menschlichen Dasein. Mystik öffnet den Zugang zum Herzen und zur Seele. Das Eintauchen in diese Mystik verändert die Wahrnehmung des Menschen. Sie schenkt ihm eine Einsicht in die wahren Zusammenhänge, die ein lichtvolles und liebevolles Wirken ermöglicht.



in drei „Hosentaschenbüchlein“ hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele Worte, die Kraft und Motivation spenden, herausgebracht. Die Bücher im kleinen A6-Format lassen sich bequem überall hin mitnehmen und eignen sich auch als Geschenk zu vielen Gelegenheiten.



In diesem „Hosentaschenbüchlein“, finden die Leserinnen und Leser Weisheiten und Gedanken, die stärken und aufbauen. Die positiven Impulse inspirieren dazu, aus der Kraft des Herzens zu leben. „Kleinod der Freude“ (ISBN 9783957161680) bietet Inspiration für den Alltag. In „Die Liebe des Himmels umarmt dich“ (ISBN: 9783957161871) und „Himmlischer Zauberwind“ (ISBN 9783957161772) finden sich spirituelle Gedanken, Aufmunterungen und Wegweiser zu mehr Freude im Leben. Kurz gefasste meditative Gedanken sollen inspirieren und aufbauen, lassen aber dabei gleichzeitig viel Raum für eigene Interpretationen und Höhenflüge.



