Regieren - worauf es ankommt: In Martina Raubs Roman "Bei meinem Leben" bewährt sich eine junge Regentin

Deutschland hat gewählt – aber welche Politik umgesetzt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Den Charakter, die Pläne und Entscheidungen einer Person verknüpft die Autorin Martina Raub mit den gesellschaftlichen Vorgaben. Herausgekommen ist ein Roman, der die vielschichtigen Herausforderungen von Macht und Politik aufgreift - einschließlich Liebe, Tod und Terrorismus.



Raub stellt die Handlung in ein royales Umfeld. Prinzessin zu sein ist gar nicht so einfach. Statt Glamour und Luxus stellt Martina Raubs Roman „Bei meinem Leben“ (ISBN 9783957161-192, Verlag Kern) eine verantwortungsvolle junge Frau vor, die ihre eigenen Wünsche nach Liebe und Glück einer großen Aufgabe unterordnen muss. Denn Thronerbin im 21. Jahrhundert zu sein bedeutet nicht, auf Bällen zu tanzen, sondern reale Probleme zu lösen in einer manchmal viel zu harten Welt…



„Der König ist tot – es lebe der König!“ Schmerzhaft zuckt dieser historische Ruf durch das Bewusstsein der Thronerbin des fiktiven europäischen Königreiches Sasson, als sie erfährt, dass ihre Eltern bei einem Terroranschlag ums Leben gekommen sind. Nun ist es an ihr, eine ganze Nation aus dem Chaos von Notstandsgesetzen, zerbombten Häusern, Korruption und Vetternwirtschaft herauszuführen.



Doch mit unermüdlichem Fleiß, Aufopferungsbereitschaft und viel Mut stellt sie sich gemeinsam mit ihrem frisch zusammengetrommelten Team von Beratern, Bodyguards und einer kleinen Hand voll Freunden der Aufgabe, Sasson wieder auf sichere Füße zu stellen.



Der Tradition ihres Landes folgend verpflichtet sie sich, mit all ihrer Kraft und jedem Mittel, das ihr zur Verfügung steht, für das Wohl ihres Staates zu kämpfen. Für ihr Land ist sie bereit zu leben und zu sterben. Und zu sterben wird von ihr schneller verlangt als es ihr recht ist….



Schon vor ihrem Jurastudium hatte Martina Raub erfolgreich an Schreibwettbewerben teilgenommen. Anschließend, als Assistentin in einer renommierten Anwaltskanzlei für Wirtschaftsstrafrecht und später Assistentin der Geschäftsführung eines Wirtschaftsverbandes nahm sie das frühere Hobby wieder auf, „weil auf dem Markt zu der Zeit keine Bücher angeboten wurden, die mich interessiert hatten. Also habe ich mir die Stories selbst geschrieben“, so Raub. Die Autorin lebt im Großraum Düsseldorf.



„Bei meinem Leben" ist gedruckt und als E-Book erhältlich.

