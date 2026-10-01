Poetisch und persönlich

Die Kraft der Poesie verbindet sich mit frohen und tragischen Erinnerungen. Der Verlag Kern stellt zur Frankfurter Buchmesse drei Neuerscheinungen dieses Jahres vor.



Die Kraft und Schönheit der Natur bewundern und unsere Erde schützen - dieses Anliegen hat Christoph Mich sein Leben lang in Gedichten ausgedrückt. In seiner Sammlung "Liebe zur Natur und allem Dasein" (ISBN 978-3-95716-394-3) beschreibt der Umweltaktivist Reiseimpressionen, Gedanken zur Natur und menschlichem Verhalten in Gedichten.

Christoph Michl sieht unsere Erde als Mutter alles Lebendigen. Um sie genauer kennenzulernen, erwanderte und bereiste er über vierzig Staaten in Afrika, Asien und Südamerika. Hier entstanden zahlreiche seiner Gedichte, die sein Staunen und seine Bewunderung der Natur und den fremden Menschen und Kulturen gegenüber zum Ausdruck bringen. Ebenso behandelt er die Jahres- und Lebenszeiten, gibt Sehnsuchts- und Liebesempfindungen wieder und entwirft Weisheitssprüche.

Die emotionale, abwechslungsreiche Lektüre beschreibt facettenreich die Schönheiten der Natur, Doch Michl spart auch nicht an Kritik an der Wirtschafts- und Umweltpolitik, an religiösen Vorstellungen und am rücksichtslosen Verhalten der Bevölkerung.

Mit seinen Gedichten und rhythmischen Versen möchte Christoph Michl zu einem verantwortungsbewussten Verhalten sowohl der Erde wie auch den Mitmenschen gegenüber anregen. Sein Anliegen ist im Grunde, ein neues religiöses Bewusstsein zu entwickeln, ähnlich dem der Naturvölker: Die Erde, unser aller Mutter, soll geliebt und verehrt werden.

Christoph Michl, Jahrgang 1946, ist im Niederelbegebiet bei Hamburg zuhause. Er studierte Theologie, Soziologie, Politik und Erziehungswissenschaft und wurde als evangelischer Pastor, Volks- und Realschullehrer, und für das höhere Lehramt ausgebildet. Seit seinem 22. Lebensjahr setzte er sich intensiv für den Umweltschutz ein, besonders für die biologische Landwirtschaft, für eine gesunde Ernährung, gegen die Wasserverschwendung und gegen den Autobahnbau. Er bereiste 43 außereuropäische Länder, um sich in der Entwicklungshilfe eine Lebensaufgabe zu suchen.



Nicht nur zur Faschingszeit erfreuen Klaus Riedlingers schräge Sätze, die schmunzeln lassen, Missverständnisse, die einen Lachflash auslösen: „In der Ruhe liegt die Kraft und der Apfelsaft“ (ISBN 978-3-95716-396-7) ist eine authentische Sammlung autobiografischer Anekdoten, die Leserinnen und Leser auf eine nostalgische und humorvolle Reise durch fünf Jahrzehnte schwäbisch-deutscher Familiengeschichte mitnimmt. Klar: Der Untertitel „Sprüche, die die Welt nicht braucht“ ist ironisch zu verstehen. Klaus Riedlinger dokumentiert markante Sprüche aus seiner Familie, von Berufskollegen, von Freunden und Bekannten. Generationen leiten aus den unvergesslichen „Weisheiten“ universelle Wahrheiten für das Leben ab – mit einem Augenzwinkern. Insofern enthält jede Geschichte einen Spruch, den die Welt auf jeden Fall braucht.



Der Autor Klaus Riedlinger ist seit seiner Jugend mit dem Schwabenland verbunden und hat ein offenes Ohr für die regionalen sprachlichen Besonderheiten und der Charakter der Bevölkerung. Er wurde 1960 in Baden-Württemberg geboren und ging einem kaufmännischen Beruf nach. Wie das Buch zeigt, beherrscht er satirische Zuspitzung und Sprachwitz und streut bewusst Übertreibungen und Grotesken ein, die sowohl zum herzhaften Lachen als auch zum nachdenklichen Schmunzeln anregen.



In „Blumenlieder einer späten Liebe“ (ISBN 978-3-95716-420-9) schildern Gisela Rein und Claus Irmscher alle Facetten einer gelungenen Paarbeziehung. In 13 Briefen an die Freundin Lore entwickelt sich die Liebesbeziehung eines reiferen Paares auf dem Hintergrund des Endes der DDR. Auch Gedichte spielen eine Rolle – mit ihnen kommt der Mann in dieser Beziehung, Claus Irmscher, ins Spiel.



Zwei ältere DDR-Hobby-Schriftsteller, Frau und Mann, lernen sich zur Zeit der politischen „Wende“ in einem „Zirkel schreibender Arbeiter“ kennen, in dem sie zwar unter fachmännischer Leitung schreiben dürfen, aber keine Chance haben, dass ihre Texte veröffentlicht werden. Papier war knapp in der DDR und wurde für Parteibroschüren gebraucht. Während der kleinen Abschlussfeier einer Zusammenkunft im Schloss Sondershausen stellen sie fest, wie sympathisch sie sich finden und dass ihnen auch die vorgetragenen Geschichten des Anderen ausnehmend gut gefallen, während diese von den jeweiligen Ehepartnern entweder als „brotlose Kunst“ bezeichnet oder als so unverständlich wie „Russisch“ empfunden werden.



Dazu gilt es, die Hürden des Alltags zu überwinden – die Umbrüche nach der friedlichen Revolution und dem Ende der DDR, die alle Lebensbereiche verändern. Wie und unter welchen schwierigen Umständen beide zueinander finden, sich aus den lieblosen Ehezwängen befreien, selbst ein Ehepaar werden, und, aus Mangel eines Verlags für ihre Manuskripte, selbst einen gründen, mit einigem Erfolg, und Liebende bleiben bis ins hohe Alter, erzählt dieses Buch.



Eine berührende Liebesgeschichte, verflochten mit einem Stück Frauenemanzipation und einem Stück Zeitgeschichte - behutsam, respektvoll, leidenschaftlich und fröhlich.



Alle Bücher sind gedruckt und als E-Book erhältlich. Sie sind zu beziehen über den Buchhandel und direkt beim Verlag, die E-Books über die einschlägigen Platformen.

(lifePR) (