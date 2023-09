Neu erschienen: Zeit – Form – Leben

Doris Vogt-Köhler erinnert an den Kunstbildhauer Erich Schmidtbochum, der ihre Familie im Ruhrgebiet und in Thüringen verbindet

Doris Vogt-Köhler erzählt in ihrem neuen Buch „Zeit – Form – Leben“ eine wahre Geschichte. Das Zeitfenster reicht von 1945 bis 2020. In diesem Fenster erscheinen historische Fakten und persönliche Erlebnisse.



Der Kunstbildhauer Erich Schmidtbochum aus dem Ruhrgebiet prägt mit seiner Liebe zu den einfachen Menschen auch das Leben einer Familie in Thüringen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs tritt der Soldat Erich Schmidt ins Leben einer Bergmannsfamilie, die ihm das Leben rettet. Seinem „Lebensretter“ und dessen Familie sendet er von da an regelmäßig Briefe und Kartengrüße. Er weiß, dass er ihnen damit eine Freude bereitet und sie ehrlich an seinem Leben und seinem künstlerischen Schaffen Anteil nehmen, das in Bochum beginnt. Die Stadt Bochum ist stolz auf Erich Schmidt und verleiht ihm als Zusatz ihren Stadtnamen, den er ebenso stolz lebenslang trägt.



Das Relief „Der Steiger schreibt das Gedinge auf“ ist ein Geschenk an seinen Lebensretter. Es ist eine Tür zum ehemaligen Bergbaugeschehen, hinter der sich manches entdecken lässt.



Die Autorin Doris Vogt-Köhler ist die Schwester der Schwiegertochter des „Lebensretters“. Sie hat die Briefe und Dokumente ausgewertet und die Gleichzeitigkeit des Lebens ihrer eigenen Familie in Thüringen dagegen gestellt. So versucht sie, eine Betrachtung der Lebensart der Familien in Ost und West den Lesern nahe zu bringen.



Doris Vogt-Köhler wurde 1943 in Brotterode in Thüringen geboren. Nach dem Abitur 1962 studierte sie am Institut für Lehrerbildung in Weimar und absolvierte anschließend an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ein Zusatzstudium für das Lehramt an Hilfsschulen und an Schulen in Heimen für schwererziehbare Kinder. In ihren Büchern verarbeitet sie viele authentische autobiografische Erfahrungen und Beobachtungen. Im Verlag Kern sind bereits die beiden Romane „Gestrandet in Weimar (ISBN 9783957162113) und „Die Macht des Schwertes“ (ISBN 9783939478836) von Doris Vogt-Köhler erschienen.



