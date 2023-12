Mystische Welt unter der Schwebebahn

Michael Harscheidt entdeckt Spannendes und Kurioses in seiner Heimatstadt Wuppertal

Michael Harscheidt lässt seinen Protoagonisten Fabian Jaspers rechercheiren und dabei auf vielfältige Wuppertaler Besonderheiten stoßen. Er entdeckt die Bleicher neu, die in der Industriegeschichte der Stadt eine wesentliche Rolle spielten. Er ermittelt mystische und geheimnisvolle Zusammenhänge in einem Krimi, der seinen Ausgang im Völkerkundemuseum nimmt. Und er ist zu Gast bei verschiedenen religiösen Gruppierungen, von denen in der nordrhein-westfälischen Stadt eine überraschend große Zahl vertreten sind.



Die Historie der Textilverarbeitung in Wuppertal inspirierte Michael Harscheidt zu „Die Rückkehr der Bleicher“ (ISBN 978- 3-95716-324-0). In fiktionaler Idealisierung erhöht Harscheidt hier die Bleicher-Zunft innerhalb einer großen industriellen Entwicklung der Stadt, die er mit zwei modernen Akteuren in eine spannungsvolle Beziehung setzt: Da ist Fabian Jaspers, Volontär in einer Düsseldorfer Presseagentur, der unter den eingehenden Nachrichten aus aller Welt auch allerlei Kurioses bestaunt. Als er den Auftrag bekommt, Bausteine für ein Wuppertaler Rätselspiel zusammenzutragen, erwacht sein Interesse an den Details aus Geschichte, Geografie und den Prominenten der Stadt. Und da ist die holländische Studentin Nelly Kuipers, die Modedesign studiert und Motive für eine kritische Bachelorarbeit sucht. Auch der aktuelle Bezug zum prägenden Ereignis der letzten Jahre fehlt nicht, denn plötzlich wurde das Leben auf den Kopf gestellt: Weltweit ist die Corona-Krise hereingebrochen…



In „Hinter der Maske“ (ISBN 978-3-95716-264-9) - dem Mystik-Krimi aus dem Bergischen - geschehen unheimliche Dinge, nachdem eine asiatische Geister-Maske aus dem Wuppertaler Völkerkundemuseum gestohlen wurde. Fabian Jaspers recherchiert auch in dieser Umgebung. Entstanden ist dabei ein Krimi ohne Tote, aber dafür mit jeder Menge skurriler und geheimnisvoller Zusammenhänge, denen der Reporter Fabian Jasper auf der Spur ist.



In „Die Leute vom Tal“ (ISBN 978-3-95716-182-6) nimmt Harscheidt die religiöse Szene Wuppertals ins Visier. In zwölf Begegnungen wird der Reporter in aufschlussreiche, einladende, fromme und skurrile Dialoge verwickelt. Denn Wuppertal beheimatet eine überraschende Vielfalt an religiösen Gruppierungen. Der Nobelpreisträger Günther Grass formulierte es einst in seinem „Tagebuch einer Schnecke“: „Wuppertal, wo die Schwebebahn eine Vielzahl wundergläubiger Sekten unfallfrei verbindet. Eine Stadt, in der Mystik und Kleinindustrie bergauf, bergab siedeln: tüchtig, weil immer erleuchtet.“



Ob Industriegeschichte oder die Vielfalt der religiösen Gruppierungen in Wuppertal: Für Michael Harscheidt fließen Kenntnis und Fantasie, lokale Verwurzelung und spirituelle Neugier zusammen. Mit Phantasie, Witz und Erzähltalent verfasst er daraus spannende und unterhaltsame Geschichten. Der pensionierte Oberstudienrat befasst sich mit Zahlenmystik und religiösen Gruppierungen, mit dem Templerorden, mit der gesellschaftlichen Dynamik in seiner Stadt. Er ist durch kirchliches Engagement, Vorträge und etliche Bücher bereits in seiner Heimatstadt bekannt geworden. Drei davon sind im Verlag Kern erschienen.



