Mann und Frau und die Stolpersteine der Liebe

Neuerscheinung: In „Beziehungsweise“ gibt Thomas Peddinghaus Denkanstöße zur Gestaltung einer Paarbeziehung

Wenn ein Psychologe das eigene Gelingen und Scheitern in Paarbeziehungen reflektiert, kann man sich auf vielschichtige Einblicke gefasst machen. In seinem neuen Buch „Beziehungsweise – eine Spurensuche“ blickt Thomas Peddinghaus auf Liebe und Partnerschaft, wie er sie selbst in seinem Leben erfahren hat. Erweitert wird die Erkenntnis im professionellen Umgang mit Klientinnen und Klienten, wie sie ein beratender Beruf mit sich bringt. Entstanden ist ein erkenntnisreiches Buch – zuweilen selbstironisch, nachdenklich und behutsam nachfragend.



Schließlich begleitet die meisten Menschen das Thema ‚Beziehung und Partnerschaft‘ ein ganzes Leben lang. Die Suche nach einer erfüllenden und dauerhaften Liebesbeziehung erscheint den meisten als ein erstrebenswertes Ideal. Der Weg dorthin scheint jedoch mitunter recht holprig und steinig zu sein.



In diesem Buch begibt sich der Autor auf eine Spurensuche: Von seiner eigenen, mit Höhen und Tiefen durchzogenen Beziehungsgeschichte aus schlägt er einen spannenden und erkenntnisreichen Bogen zu allgemeinen Betrachtungen. Auf humorvolle und doch tiefsinnige Art und Weise nimmt er den Leser und die Leserin mit auf eine Reise voller gedanklicher Stolpersteine, die als Denkanstöße auch für die eigene Beziehungsgestaltung dienen können.



Thomas Peddinghaus, Jahrgang 1961, ist Diplom-Psychologe, Supervisor, Coach und Fachdozent Psychologie. Er lebt in Oberbayern. Nach Abschluss des Psychologiestudiums 1993 war der Autor insgesamt zwölf Jahre lang im psychologischen Fachdienst im Behindertenbereich beschäftigt. Seit Ende 2001 lehrt er an mehreren Fortbildungsinstitut als Fachdozent für Psychologie. Mit den Lehrgangsteilnehmern bearbeitet er psychologische Grundkenntnisse aus den Bereichen Kommunikation, Gesprächsführung, Gruppendynamik, Motivation, Lernen und Entwicklungspsychologie. Seit April 2006 ist er in eigener psychologischer Praxis tätig.



Weitere Titel des Autors sind im Verlag Kern erschienen: „Psychologie für die Seele“ (ISBN 9783957162656) gibt einen Einstieg und psychologische Grundkenntnisse für Interessierte und wendet sich ganzheitlich dem seelischen Befinden des Menschen zu. „Unser täglicher Wahnsinn“ (ISBN 9783957162274) kleidet die Frage nach dem guten und sinnvollen Leben in einen Dialog mit einem Außerirdischen, der den Zustand der Erde betrachtet. In „Seelenheilung“ (ISBN 9783939478393) geht er dem Traum vom Menschen nach, der mit sich selbst und seiner Umgebung im Einklang ist und in Übereinstimmung mit seinen Wünschen und Bedürfnissen lebt.



