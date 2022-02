Lösungen für die Vaterrolle nach Trennung und Scheidung

Rund 150.000 Kinder sind jährlich in Deutschland von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Bei etwa 10.000 Kindern können die Eltern sich nicht über Umgang, Aufenthalt und Erziehungsfragen einigen. Christian Niklis will nach Trennung und Scheidung weiterhin seiner Rolle als Vater gerecht werden. Was er selbst erlebt hat, fasste er in einem kompakten Ratgeber zusammen. Der Titel „Papa bleiben“ (ISBN 978-3-95716- 346-2) ist Programm: Niklis will Väter dabei unterstützen, den Kontakt zu ihren Kindern zu behalten und die Vaterrolle zu leben.



Wenn sich Eltern trennen, sind es sehr oft die Väter, die den täglichen Kontakt zu ihrem Kind verlieren. Meist bleibt dem Vater zumindest die Rolle des Teilzeitpapas, zumindest, wenn sich die Eltern auf ein bestimmtes Betreuungsmodell einigen können und dieses Modell auch gut funktioniert. Wie geht aber ein Vater mit dieser belastenden Situation um, wenn er sein Kind nur unregelmäßig und auch nur in sehr großen zeitlichen Abständen sehen kann? Wie lebt er mit seinen Gefühlen der Angst, Trauer oder Wut, ohne dabei der Beziehung zu seinem Kind zu schaden? Wie schafft er es, unter diesen schwierigen Bedingungen Papa zu bleiben? Diese und weitere Fragen spricht Christian Niklis authentisch aus eigener Erfahrung und Betroffenheit an. Er will getrennten Vätern Aufmerksamkeit und Verständnis entgegenbringen, Wege aufzeigen und Perspektiven eröffnen. Ein authentischer und nützlicher Ein Ratgeber für Väter nach Trennung und Scheidung.



