Lesetipps für den Sommer: Diese Romane schicken die Fantasie auf Reisen

Im Sommer und in der Ferienzeit bietet sich viel Gelegenheit, die Füße hochzulegen und ein Buch zur Hand zu nehmen. Diese Romane schicken die Fantasie auf Reisen.



Wer die Insel Rügen mag, wird einige bekannte Orte wiederfinden. In „Der Inselblitz“, (ISBN: 978-3-95716-217-5, Verlag Kern) macht Ilka Schales die Ostseeinsel zum Schauplatz einer zauberhaften Verwandlung. Es sollte ein ganz normaler, schöner Inselurlaub werden, bis Susi plötzlich die Träume ihrer Kindheit einholen. Die Sache beginnt mit einem Gewitter auf der Insel Rügen. Danach scheint Susi, die durchschnittliche Familienfrau, plötzlich den Übergang in eine andere Welt gefunden zu haben.



Munter und humorvoll malt Ilka Schales aus, was passiert, wenn Susi plötzlich „anders“ als ihre Mitmenschen wird. Wenn Magie mit dem ganz normalen Alltag der Familie und Nachbarn zusammenprallt, bleiben urkomische und aufregende Situationen, aber auch gefährliche Szenen nicht aus.



Besondere Spannung erzeugen jedoch Rückblenden: In den Kindheitserinnerungen mag sich so mancher Mensch wiederfinden, der elterliche Zuwendung vermisst hat und sich in Träume flüchten musste – oder durfte, um mit dem familiären Druck zurechtzukommen. Besonders Frauen, in deren Jugend das Lesen eine große Rolle spielte, könnten sich in dem Buch wiederfinden. Die Protagonistin des Romans hat erlebt, dass es ihr der Zauber der Bücher ermöglichte, aus der grauen Alltagswirklichkeit zu fliehen und die ersehnte Freiheit zu erlangen.



In ihrem Roman „Frieder und das Leben danach“ (ISBN 978395716-098-0) beschreibt Anne Weinhart liebevoll und mit einer gehörigen Portion Humor das plötzliche Alleinsein nach dem Tod der „besseren“ Hälfte, die doch immer Teil ihres Lebens war und weiterhin bleibt. Weinhart beobachtet genau: aufgesetzte Beerdigungsrituale, unpassende Ratschläge, Aktionismus und hilflose Reaktionen der Mitmenschen.



Ein Unfall mit Todesfolge stürzt die hinterbliebene Ehefrau Helga in eine psychische Krise. Ihr dahingegangener Mann Frieder zieht sich nicht wie erwartet in die Ewigkeit zurück, sondern nimmt auch weiterhin an ihrem Leben teil. Um nicht als verrückt eingestuft zu werden, setzt sie sich geistig mit ihm und allen unaufgearbeiteten Lebenssituationen auseinander. Das verändert sie und ihr Diesseits grundlegend. In der Fortsetzung des Roman mit dem Titel „Grau meliert mit roter Brille“ (ISBN 978395716-173-4) hat Frieder, Helgas verstorbener Ehemann, im Jenseits „jemand kennengelernt“. Das macht Helga so wütend, dass sie beschließt, sich zu rächen. Sie schaltet Kontaktanzeigen und trifft sich mit potentiellen Bewerbern.



In „Wunder sind nichts für Weichlinge“ (ISBN: 978-3-95716-320-2) entwickelt Christiane Barth frisch und humorvoll eine Geschichte mit überraschenden Wendungen. Denn, so lautet eine Schlussfolgerung der Autorin: Wenn eine Schraube locker ist, muss sich ein System neu justieren. Und das ist oftmals der einzige Weg, gesund zu werden oder zu bleiben. Ein Burnout zwingt Corina dazu, sich neu zu orientieren. Wiederholt muss sie ihre Vorstellungen davon, wie die Dinge zu sein haben, über den Haufen werfen. Kuriose Begegnungen bei der Reha und einem Urlaub in einem verschlafenen österreichischen Nest entwickeln schnell eine überraschende Eigendynamik, Freundschaften und Wegweiser in ein besseres Leben ohne Druck und festgezurrte Lebenspläne.



