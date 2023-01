Krimi-Tipp: Verrückt oder normal?

„Traumtöten“ von S. Maria Eckert sucht den Mörder in einer geschlossenen Psychiatrie

Menschen gehen verschieden mit Angst, Gier, Eifersucht und Wut um. Extreme Reaktionen sind nicht immer ein Fall für die Einweisung in eine Klinik und sanfte Zurückhaltung nicht immer harmlos. In diesem Spannungsfeld entwickelt S. Maria Eckert den mitreißenden Krimi „Traumtöten“ (ISBN: 978-3-95716-316-5). Die Tatorte sind in der geschlossenen Psychiatrie und im scheinbar normalen Leben zu suchen. Mit genauer Beobachtung arbeitet sie die Charaktere der handelnden Personen heraus.



Marina findet ihren Freund Alexander blutüberströmt mit weit aufgerissenen Augen auf dem Wohnzimmerteppich – und ihr Leben gerät aus den Fugen. Sie landet nach einem Nervenzusammenbruch in der geschlossenen Psychiatrie. Marina gilt als selbstmordgefährdet, doch sie ist wild entschlossen, den Mörder ihres Freundes zu finden. Allerdings ist eingesperrt und umgeben von den Mitpatienten, die sich aufgrund ihrer psychischen Störungen seltsam und unberechenbar verhalten. Welche Rolle spielt Marinas beste Freundin Liliana? Mysteriöse Ereignisse und anonyme Briefe versetzen auch sie in Panik. Und bald gerät auch ihr Leben in Gefahr…



S. Maria Eckert lebt in Nordbayern und arbeitet seit 2014 hauptberuflich im therapeutischen Bereich. Mit diesem beruflichen Hintergrund weiß die Autorin: Psychische Erkrankungen sind so individuell wie die Menschen, die sie erleiden. Die Grenzen zwischen Normalität und psychiatrisch zu behandelnder Abweichung sind fließend.



