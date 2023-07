Geschichten um Freundschaft und Abenteuer

Kinderbuch-Tipps für die Ferien und zum Schulanfang

Lesen ist für viele Kinder ein begeistert gepflegtes Hobby. Es regt die Fantasie an und lässt Träume entstehen, bringt zum Lachen und eröffnet spannende Abenteuer. In diese märchenhaften und fantasievollen Geschichten aus dem Verlag Kern geht es um Freundschaft und Abenteuer, um sprechende Tiere und Fantasiewesen wie Trolle und Elfen.



Barbara Gabriel: Die Abenteuer von Angi und Diabo (ISBN 9783957162557, 9783957162564, 9783957162571)



Wie funktioniert es, Außenseiter zu integrieren, Vertrauen zu fassen und sich mit „schrägen Typen“ auseinanderzusetzen? Kinder erleben vielfach, dass sie in einer Gruppe, der Schulklasse oder gar in der Familie abgelehnt werden, weil sie sich nicht perfekt genug an die Normen anpassen. Dieses Thema greift Barbara Gabriel in „Die Abenteuer von Angi und Diabo“ auf. Die dreibändige Kinderbuchserie ist mit ungewöhnlichen Fotomontagen illustriert.



Christine Richter: Es war einmal in Irland… (ISBN 9783957162120).



In Irland, der Heimat von Elfen, Kobolden und Trollen, lebt Kiki – eine etwas andere Elfe. Denn sie ist nicht hübsch und sanft, sondern klein, kurzsichtig und extrem tollpatschig. Aber sie hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit.



Sina Kongehl-Breddin: Die Wunschtraummaschine (ISBN: 9783957161857)



Wenn Max die Freundschaft des hübschesten Mädchens der Klasse erringen und sich gegen seinen angeberischen Konkurrenten durchsetzen könnte, käme die Erfindung seines Nachbarn, eine Maschine, die alle Wünsche erfüllt, gerade recht…



Gabriele Schienmann: Omi, erzähl doch mal…. (ISBN 9783957161710)



Verrückte, tiefsinnige und lustige Kurzgeschichten, oft märchenhaft, aber immer liebenswert, erzählen von Tieren und zweibeinigen Helden. Es werden Pläne geschmiedet, gestritten und viel gelacht. Fröhlicher (Vor)Lesestoff in 12 Kurzgeschichten – da geht es um Freundschaft und gegenseitige Hilfe in spannenden Abenteuern.



Gabriele Schienmann: Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig (ISBN: 978395716329-5)



In den Abenteuern der kleinen selbstbewussten Nixe geht es um Freundschaft, Respekt und Teamgeist. Und Klodwig lernt, dass ein ungeliebter Vorname durchaus seine Bedeutung und Berechtigung haben kann. Im Meeresabschnitt „Tolle Welle“ geht es zu wie in den meisten Nachbarschaften: Sticheleien und Bewunderung, Eifersucht und Zusammenhalt, brave, schräge und liebenswürdige Typen.



