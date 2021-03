Gelassenheit lernen, auf die innere Stimme hören

Für alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit für einen Wandel erkennen, hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen kompetenten Wegweiser entwickelt. „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 978-3-95716-186-4, erschienen im Verlag Kern) bietet 108 Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt. Das Kartenset „Liebe - Weisheit - Kraft“ ist wie ein persönlicher Coach für alle, die in den Turbulenzen des Alltags an Grenzen stoßen oder die darin verborgene Chance zur Transformation erkennen und nutzen wollen.



Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte ihren Leserinnen und Lesern Wege eröffnen, auf ihre innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein. Ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung: Das gesunde Wachstum und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit spielen in vielen Lebensbereichen eine große Rolle.



Das Kartenset hilft den Nutzern, innere und spirituelle Kräfte zur Entscheidungsfindung, zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit und zur Transformation im Sinne der 5. Dimension freizusetzen.



Transformation durch den verantwortungsbewussten, liebevollen, weisen, pflegenden Dienst im Umgang mit dir selbst, der Schöpfung und ihren Geschöpfen - in jedem Augenblick erneut.



Es ist für Menschen gedacht, die den Wandel spüren, dem Zeitgeist folgen wollen und ihre Fühler in lichtvollere, friedvolle Welten ausrichten, religionsunabhängig und frei von aller Ideologie.



Für die, die mit Menschlichkeit aus erfülltem Herzen und Geist ein erfülltes Leben führen wollen. Mithilfe der Karten, unterstützt durch das ausführliche Begleitbuch, können Schritt für Schritt alte Denkweisen und Methoden verwandelt werden, wodurch das eigene Kraft-/ Energiepotential ansteigt.



Das Karten-Set kann im Bereich der persönlichen Lebensführung, der Partnerschaft, der Erziehung von Kindern (privat, Kindergärten, Schulen), eingesetzt werden, sowie beruflich, im Management, in beruflichen Führungsaufgaben wie Personalführung, Projektleitung, Weiterbildung, oder im Pflegebereich, in angewandter Psychologie, Politik, Philosophie eine Rolle spielen.



Die Autorin Iris-Andrea Fetzer-Eisele hat seit 2015 im Verlag Kern bereits mehrere Bücher veröffentlicht. „Erleuchtung? Ja, bitte!“ ist ein Wegweiser auf dem Pfad des spirituellen Herzdenkens. „Willkommen in der 5. Dimension“ erklärt Magie und Mystik. Inspirationen für den Alltag in kurzen Gedanken, Gedichten und Aphorismen finden sich in drei „Hosentaschenbüchlein“.- kleinformatige Bändchen, die man überall hin mitnehmen kann. Ihre Titel lauten: „Kleinod der Freude“, „Himmlischer Zauberwind“ sowie „Die Liebe des Himmels umarmt dich“. Sie eignen sich auch perfekt als kleines wohltuendes Geschenk.



