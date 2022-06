Gabriele Schienmann - eine vielseitige Autorin schreibt für Kinder und Erwachsene

Eine vielseitige Autorin mit einem Herz für Kinder und dem Herz auf dem rechten Fleck für Erwachsene: Gabriele Schienmann. Von Berufs wegen ist sie diplomierte Juristin und lebt vor den Toren Berlins. Jetzt, im Vorruhestand, sind insbesondere ihre drei Enkelkinder Ansporn und Inspiration für kreative Arbeiten und viele Märchen und Geschichten. Aber auch zum Leben der älteren Generation mit seinen Höhen und Tiefen hat sie eine humorvolle Plauder-Geschichte verfasst.



In „Pralles Leben“ (ISBN 9783957161239) plaudert Schienmann als „Emma“, wie ihr die „Berliner Schnauze“ gewachsen ist – mal frech, mal melancholisch. Sie blickt auf Freundschaften und Begegnungen zurück, zitiert die Stilblüten ihrer Enkelkinder, schnoddert zu den Widrigkeiten des Alterns. Emma bemerkt augenzwinkernd, sie sei nun im Leistungsabfall der mittleren Jahre angekommen. So erzählt sie zwar ein bisschen von gestern, ist aber aktiver im Hier und Heute. Denn: die Vergangenheit soll sich gefälligst einschränken, wenn sie in Zukunft mitreisen möchte. Ein unterhaltsames Buch, in dem sicher manche Leser eigene Erlebnisse wiederfinden.



In ihrem neuesten Kinderbuch „Geheimnisvoller Hundeschwatz“ (ISBN: 978-3-95716-351-6) erzählt sie mit der wunderbaren zeichnerischen Unterstützung einer brandenburgischen Schule aus dem Leben von drei Familienhunden. Da ist Teddy, der treue Schnauzermix, der längst im Hundehimmel wohnt, aber trotzdem in regem Gedankenaustausch mit seinen „Nachfolgerinnen“ steht. Geht nicht? – Gibt’s hier nicht! Da ist die hübsche, ruhige Mara, die sich vom ängstlichen rumänischen Straßenhund zur selbstbewussten Hündin entwickelte; und da gibt es die französische Bulldogge Lucy, eine kleine „Wuchtbrumme“ mit unwiderstehlichem Hundeblick, die ihre Umgebung ordentlich aufmischt. Die drei Hunde schwatzen vergnügt – vom turbulenten Alltag mit ihren Zweibeinern, den Vorlieben im Fressnapf und der gemeinsamen Abneigung gegen Nachbars Katze, von Abenteuern auf Urlaubsreisen, aber auch von ganz alltäglichen Gassi-Runden. Das Buch ist ein wunderbarer, lustiger (Vor-) Lesespaß für Kinder ab 5 Jahre.



„Omi, erzähl doch mal“ (ISBN 9783957161710) ist ein Kinderbuch, an dem drei Generationen mitgewirkt haben: Omi Gabriele Schienmann entwickelt lustige Geschichten gemeinsam mit ihren Enkeln. Diese und ihre Mütter haben die Bilder zu den sechs phantasievollen Geschichten für Kinder im Vorlese- und Erstlesealter beigetragen. In Schienmanns Geschichten kommen allerlei Tiere zu Wort. Da bekommt ein Biber eine Brille, ein Pinguin schließt Freundschaft mit einer Fledermaus, oder ein Schweinchen besucht die Tiere im Zoo. Aber auch je eine Geschichte über den Weihnachtsmann und über den Osterhasen sind zu finden. Sie sind verrückt, tiefsinnig und lustig, oft märchenhaft, aber immer liebenswert. Die Tiere erhalten eine Stimme und kommunizieren fröhlich untereinander oder mit den zweibeinigen Helden der jeweiligen Erzählungen. Darin werden Pläne geschmiedet, gestritten und viel gelacht. Es geht immer um Freundschaften und – was den Erzählern besonders wichtig ist – den liebevollen Umgang miteinander.



Das neueste Kinderbuch von Gabriele Schienmann: „Die Geschichte von der kleinen Nixe Klodwig“ (ISBN: 978-3-95716-329-5) entführt zu fabelhaften Meeresbewohnern. Im Meeresabschnitt „Tolle Welle“ geht es zu wie in den meisten Nachbarschaften: Sticheleien und Bewunderung, Eifersucht und Zusammenhalt, brave, schräge und liebenswürdige Typen. Die kleine Nixe Klodwig ist total unzufrieden mit ihrem blöden Namen und möchte das ändern. In den Abenteuern der kleinen selbstbewussten Nixe mit den Bewohnern vom Meeresabschnitt „Tolle Welle“. geht es um Freundschaft, Respekt und Teamgeist. Mit Herz und Schnauze steht sie ohne Wenn und Aber für ihre Freunde ein. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen die zunehmende Verschmutzung ihrer Heimat, des Meeres, auf. Und Klodwig lernt, dass ein ungeliebter Vorname durchaus seine Bedeutung und Berechtigung haben kann.



Am 30. Juni um 9.00 Uhr liest Gabriele Schienmann aus „Geheimnisvoller Hundeschwatz“ einer 6. Klasse der Grundschule im Panketal-Schwanebeck vor.



Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.