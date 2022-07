Für Cineasten: Zwei Schauspieler-Biografien erinnern an Paul Dahlke und Renate Müller

Vielen ist der große Charakterdarsteller in Erinnerung aus den zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen, insbesondere der Serie „MS Franziska" oder der Erich-Kästner-Verfilmung „Drei Männer im Schnee". Rüdiger Petersens umfassende Biografie aus dem Verlag Kern stellt Paul Dahlkes Leben und Werk mithilfe von Zitaten aus Fernseh- und Zeitungsinterviews und Dahlkes privaten Aufzeichnungen und Kritiken dar: „Paul Dahlke – Die Biografie: Donnerwetter, was fehlt denn da?“ (ISBN 978-3-95716-341-7).



Paul Dahlke (*12.4.1904, +23.11.1984) gilt als bedeutender Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Er glänzte in zahlreichen Rollen am Theater, im Film und in vielen Fernsehproduktionen. Seine Rollen in Das fliegende Klassenzimmer, Drei Männer im Schnee, Die Heiden von Kummerow und die Fernsehserie MS Franziska sind neben vielen anderen Rollen unvergessen. Anhand von Paul Dahlkes unveröffentlichten Aufzeichnungen, Kritiken und Aussagen bekannter Weggefährten wie Margot Hielscher, Bruni Löbel, Christian Wolff, Jochen Schroeder, gelang es Rüdiger Petersen, das Leben des großen Schauspielers detailliert nachzuzeichnen.



Rüdiger Petersen, Lehrer für Wirtschaft, Deutsch und Medien an einem Beruflichen Gymnasium in Kiel, hat sich auf die Filmgeschichte der 1930er bis 1960er Jahre spezialisiert. Nachdem Dahlkes Nachlass an die Akademie der Künste Berlin gegeben wurde, arbeitete er den Nachlass sukzessive durch. Parallel nahm er Kontakt zu weiteren Kollegen, Freunden und Dahlkes Adoptivsohn auf.



Weiter zurück liegt die Karriere einer großen Filmschauspielerin, deren Leben viel zu früh endete: Uwe Klöckner-Dragas Biographie des UFA-Stars Renate Müller (*26.4.1906 in München, + 7.10.1937 in Berlin) erzählt den schicksalhaften Lebensweg einer couragierten Künstlerin, die viel zu früh und auf bis heute rätselhafte Art starb. Das Buch „Renate Müller – Ihr Leben, ein Drahtseilakt“ (ISBN 978-3-93947-801-0) basiert auf jahrelangen intensiven Recherchen des Autors in Archiven und über Interviews mit Renate Müllers Freunden und Bekannten. In einer unterhaltsamen und zugleich spannend geschriebenen Story, illustriert mit rund 150 Original-Bildern, zeichnet Klöckner-Draga ein intimes Porträt der Künstlerin und engagierten Kosmopolitin, die bis heute unvergessen ist. Er gibt einen Einblick in eine behütete Kindheit und Jugend in München und Danzig und die Lehrjahre der Bühnenschauspielerin in Berlin. Der Film „Die Privatsekretärin“ (1931) bescherte ihr den ersten internationalen Erfolg. Das Lied „Ich bin ja heut so glücklich“ aus diesem Film ist noch heute weithin bekannt.



Die allseits geliebte und verehrte Renate Müller drehte zahlreiche Filme mit Leinwandgrößen wie unter anderen Willy Fritsch, Paul Hörbiger, Grethe Weiser, Heinz Rühmann, Hans Moser und war auf dem besten Weg zum großen internationalen Filmstar, bis ihr ihre große Liebe zu einem Juden zum Verhängnis wurde. Die Nationalsozialisten verboten ihr diese Liebe und trieben die junge Frau schließlich in die Verzweiflung. Der dramatische Tod der Schauspielerin schockierte die Welt und lässt bis heute viele Fragen offen.



Uwe Klöckner-Draga ist Schauspieler und Regisseur, der an verschiedenen Theatern und Fernsehsendern wirkte. Nach längerem Aufenthalt in Frankreich und USA lebt Uwe Klöckner-Draga jetzt als freier Autor in Berlin. Bekannt geworden ist er durch seine gut recherchierte und spannend geschriebene Biographie über Lilian Harvey. Vor Kurzem erschien im Verlag Kern seine umfangreiche Biografie der Kaiserin Hermine, der zweiten Ehefrau des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., verknüpft mit ihrer Schwiegertochter Rose Rauch, die als Schauspielerin und Opernsängerin einer gänzlich anderen sozialen Schicht angehörte. (Mit dir durch dick und dünn? ISBN 978-3-95716-336-3)



