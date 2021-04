Expeditionen zu fremden Planeten

Die Science-Fiction-Romane von Ute Raasch entführen in fantastische Welten - Abenteuer, Spannung und Liebe inbegriffen.



Spannungsgeladen und gefühlvoll erzählt die Autorin die Geschichte „Die Rückkehr der Vako“ (ISBN: 9783957160119). Als ein gewaltiges Meteoritenfeld auf ihren Planeten zurast, verlassen die Vako ihre Heimatwelt. Viele der Evakuierten fliegen zur Erde und leben fortan Seite an Seite mit den Menschen. Aus den Beziehungen zwischen Vako und Mensch gehen Mischlingskinder hervor, die eine ganz besondere Gabe haben: Sie sind Telepathen. Shenaya ist eines dieser Kinder…



Mit „Das Geheimnis von Antakana“ (ISBN 9783957161-208) veröffentlichte Ute Raasch ihren zweiten Roman im Verlag Kern. Als sie die fremde Welt Antakana erforschen, sind alle Expeditionsteilnehmer hellauf begeistert. Dieser Planet ist wirklich bestens geeignet zur Gründung einer menschlichen Kolonie. Colonel Kavan Summer allerdings ist verwirrt: Alles hier kommt ihm vom ersten Moment an merkwürdig vertraut vor. Zudem stellen sich bei ihm Kenntnisse ein, über die er eigentlich gar nicht verfügen kann. Und dann taucht plötzlich die Antakanerin Aditi auf, mit der Kavan etwas zu verbinden scheint….



Die Bonner Autorin entdeckte schon seit früher Jugend ihre Neugier auf Science Fiction und ließ keine Serie und kein Buch des Genres aus, das sie zu Gesicht bekam. Doch erst spät entdeckte sie selbst ihre Leidenschaft fürs Schreiben. Beruflich arbeitete sie im Köln/Bonner Raum im öffentlichen Dienst und in der freien Wirtschaft im Sekretariatsbereich.



