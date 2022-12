Die Neuesten: Buchtipps aus dem Verlag Kern

Guter Rat, spannende Geschichten, kunstvolle Gedichte: Der Verlag Kern veröffentlicht ein breit gefächertes Buchprogramm. Die letzten Neuerscheinungen bieten Lesestoff für viele Interessen.



Petra Augsteins Roman „Der Haka-Tänzer“ (ISBN 978-3-95716-380-6) dürfte die Herzen von Neuseeland-Fans höher schlagen lassen. Hier vereint Petra Augstein eine Liebesgeschichte mit einer geheimnisvollen Botschaft mit einer Hommage an das schöne Land „am anderen Ende der Welt“, das für viele Menschen aus Europa ein Sehnsuchtsort ist.



Miriam, eine junge Frau in einer unglücklichen Beziehung, hat einen häufig wiederkehrenden, beängstigenden Traum: Ein tätowierter Mann zeigt ihr einen hakenförmigen Jadeanhänger und flüstert Worte in einer ihr unbekannten Sprache. Nachdem sie herausfindet, dass der Traum etwas mit Neuseeland zu tun haben muss, entschließt sie sich, das Land zu bereisen, um der geheimnisvollen Botschaft auf die Spur zu kommen. Sie erfährt, dass Hinemoa, eine weise Maori-Frau, das Symbol für sie deuten kann, und macht sich auf die Suche nach dieser Frau. Unterwegs begegnet sie dem Neuseeländer Marc, der aus anderen Beweggründen ebenfalls nach Hinemoa sucht. Die beiden geraten in ein Reiseabenteuer durch den Urewera Nationalpark, über die Cook Strait zur Westküste der Südinsel, von dort in die Weinlandschaft der Ostküste und zurück in die Gegend von Rotorua. Als sie endlich Hinemoa treffen, entfaltet sich ein Geheimnis aus einem früheren Leben. Der tätowierte Haka-Tänzer aus dem Traum führte Miriam durch das Hei-Matau-Symbol zur inneren Befreiung.



Eva Neuner trägt in „Die Seele und das wahre Selbst“ (ISBN 978-3-95716-379-0) philosophische Texte zusammen, die den Prozess der Selbstfindung und die Entdeckung des eigenen, authentischen, wahren Inneren aufzeigen. Durch ausdrucksstarke Fotografieren von Rainer Frauenfeld werden die Texte noch verstärkt. Eva Neuner möchte dazu anregen, der Führung der Seele zu vertrauen, die jeden Menschen mit dem Göttlichen, der Herkunft und dem wahren Zuhause verbindet. Sinnreich und spirituell widmet sie sich Themen, welche wohl jeden Menschen begleiten. Aus ihrer beruflichen Erfahrung und dem Umgang mit ihren Klienten heraus entwickelte die Heilpraktikerin für Psychotherapie die Texte.



Rat zur Gestaltung der Paarbeziehung hat Thomas Peddinghaus in seinem neuen Buch „Beziehungsweise“ (ISBN 978-3-95716-378-3). Es ist eine Spurensuche: Von seiner eigenen, mit Höhen und Tiefen durchzogenen Beziehungsgeschichte aus schlägt der Psychologe und Coach Thomas Peddinghaus einen spannenden und erkenntnisreichen Bogen zu verschiedenen Aspekten des Themas ‚Liebe und Partnerschaft‘, die Denkanstöße zur Gestaltung der eigenen Beziehung geben.



Wenn aus Gedanken Worte werden: Timo Kohnert spielt, jongliert mit Begriffen und Gefühlen in seinem Gedichtband „Die Zeit des Zögerns ist vorbei“ (ISBN 978-3-95716-352-3). Mit zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik fängt Timo Kohnert die verschiedensten Momente des Lebens ein, bringt Zwischentöne zum Ausdruck, erinnert sich an magische Augenblicke. Oder er sticht mit präzisen Worten in das Wespennest, wo in der Welt Dinge im Argen liegen. Liebe und Beziehungen spielen eine Rolle, ebenso Politik und Kommerz. Pointiert und lebensklug tippt der Autor existenzielle Fragen jedes Menschen an. Er nutzt die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen. Eine Lektüre, die aufweckt und in die Gegenwart holt, die Gedanken anregt und zum Innehalten einlädt.



Gerald Gleichmanns „Kirschblüten-Sushi“ (ISBN 978-3-95716-354-7) enthält 15 fiktive Kurzgeschichten um ein kleines Seniorenheim und seine eigenwilligen Bewohner , die mit aberwitzigen Einfällen glänzen und manche Ähnlichkeit mit dem wahren Leben erkennen lassen. Selbstbewusste Originale beharren trotzig auf ihren Standpunkt oder verfügen plötzlich über ungeahnte Kniffe. Gemeinsam mit dem Direktor und dessen treuer Seele im Sekretariat verstehen es die alten Herrschaften, ihren beschaulichen Alltag gehörig durcheinanderzuwirbeln. Gelegenheiten für Missverständnisse und Verwicklungen gibt es genug: Da geht es um den Versuch, das Seniorenleben kulturell zu bereichern, um die Liebe im Alter, die Gesundheit und eine spontane Vergesslichkeit.



Der Debut-Roman „Breaking free“ (ISBN 978-3-95716-349-3) der jungen Autorin Rina Meadow handelt vom schwierigen Weg, erwachsen zu werden, und von der Magie der Musik. Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.



Alle Titel können sie versandkostenfrei direkt beim Verlag unter verlag-kern.de bezogen werden, natürlich auch im örtlichen und im Online-Buchhandel.