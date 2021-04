Damals war's: Kindertage und Seniorenleben

Nicht die große Politik und die weltbewegende Geschichte, sondern das Erleben einfacher Leute bekommt in diesen beiden Büchern eine Stimme. Sie bieten Lesestoff mit einer Prise Nostalgie, Humor und persönliche Herzenswärme.



Hans-Jürgen Maigut, ein gebürtiger Rudolstädter, erzählt von seinen Kindertagen in Thüringen und weckt damit wunderbare Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit: „Als ich die Welt mit Kinderaugen sah" (ISBN: 978-3-95716-009-6) in humorvollen Lausbubengeschichten von Streichen und Missgeschicken, Schule und Familie – immer mit ostdeutschem Hintergrund. Doch die fröhlichen Erinnerungen werden auch Nicht-Thüringer an ihre Kindheit erinnern0.



Viele Beobachtungen des Alltags sind der Erfurterin Ursula Dippe in „Schmunzelst du?“ (ISBN: 978-3-95716-273-1) einen Vers wert. Ob Enkel oder Sport, Gartenarbeit oder Geselligkeit, moderne Elektronik oder nostalgische Erinnerung: Ihre Gedichte aus dem Seniorenleben beleuchten das Heute und das Gestern - Lokalkolorit eingeschlossen. So animiert sie ihre Leserinnen und Leser zu einem Lächeln. In einem humorvollen und unterhaltsamen Ton fasst die Autorin das Leben als Seniorin in Reime. Das Buch eignet sich auch für gesellige Runden und zum Verschenken von leichter Lektüre.



Beide Titel sind auch als E-Book erhältlich. Alle Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de/ schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des verlag-kern.de auch im Buchhandel vor Ort – nach den Corona-Schließungen und online – jederzeit - erwerben.

