DDR-Welt mit Kinderaugen gesehen

Nicht die große Politik und die weltbewegende Geschichte, sondern das Erleben einfacher Leute bekommt in diesem Buch eine Stimme. Die kurzen Kapitel bieten Lesestoff mit einer Prise Nostalgie, Humor und persönlicher Herzenswärme.



Hans-Jürgen Maigut, geboren im thüringischen Rudolstadt und aufgewachsen in Schwarza, erzählt von seinen Kindertagen in Ost-Thüringen und weckt damit wunderbare Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit: „Als ich die Welt mit Kinderaugen sah" (ISBN: 978-3-95716-009-6) ist voll von humorvollen Lausbubengeschichten von Streichen und Missgeschicken, Schule und Familie – immer mit ostdeutschem Hintergrund. Maigut erzählt aus einer Zeit, in der es noch nicht in jedem Haus eine Wasserleitung gab und in der gelegentlich noch Pferdefuhrwerke unterwegs waren. Die fröhlichen Erinnerungen werden auch Nicht-Thüringer an ihre Kindheit erinnern.



Hans-Jürgen Maigut, der Anfang der 1990er Jahre des Berufes wegen ins Rheinland gezogen ist, hat viel über die Gesellschaft und den Wandel der Zeit nachgedacht und hat seine Erinnerungen auch für die Nachkommen aufgeschrieben. Er ist dankbar, dass seine Söhne, kurz vor der Wende geboren, in keine Partei eintreten müssen, um das Wunsch-Studium antreten zu können.



Alle Bücher des Verlag Kern sind auch als E-Books erhältlich. Alle Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de/shop/ schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.

