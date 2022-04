Buchtipps zum Muttertag: Bezaubernde Kurzgeschichten

In diesen Kurzgeschichten aus dem Verlag Kern finden sich wohl dosiert die Perlen des Lebens. Sie sind ideal als Gute-Nacht-Lektüre, zwischendurch auf dem heimischen Sofa oder in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit.



Wenn Männer sich nicht für Frauen interessieren würden und unser Leben so einfach wäre, gäbe es sicher nicht diese 11 Kurzgeschichten, die in „Das Nonplusultra erleben" (ISBN 9783957162137) zusammengefasst sind. Das Begreifen verschiedener Ansichten nach Jahrzehnte langen Trennungen zwischen Ost und West spielt in Maria-Ilona E. Lamprechts Geschichten ebenso eine Rolle wie ein letzter Blick vom World Trade Center in New York, Glanz und Gloria nicht nur in St. Petersburg. Auch bewegende Schicksale und kritische Töne kommen vor, beispielsweise Demenz, und die Armut in einigen Ländern unserer Welt. Lamprecht, die zuvor bereits ihre bedrückenden Erfahrungen mit der Stasi in dem Buch „Gelebt geliebt bespitzelt in der DDR“ veröffentlicht hatte, notiert hier Begegnungen, nachdem die Grenze verschwunden ist.



In „Der tanzende Elch“ (ISBN 978-3-95716-219-9) belebt Walter-Uwe Weitbrecht die Kultur der Fabel mit neuen, witzigen Ideen. Da gerät ein Frosch mit einer Beschwerde in die Klauen der Bürokratie. Der Elch erwacht nach der Mittsommer-Feier mit einem dicken Brummschädel. Oder der starke Büffel wird kleinlaut, wenn der Elefant vor ihm steht. 38 moderne Fabeln und weitere 12 märchenhafte Geschichten laden zum Schmunzeln und zum Staunen ein. Es ist ein im Wortsinne fabelhaftes Buch für die ganze Familie - fröhliche Unterhaltung mit Tiefgang.



Die Gattung der Fabel, abgeleitet vom lateinischen „fabula“ für Sage, Erzählung, Geschichte, wurde von der Antike bis in die Neuzeit gepflegt und weiterentwickelt. Darin erhalten meist Tiere, gelegentlich auch Pflanzen oder Fabelwesen, menschliche Eigenschaften. Die Schlusspointe vermittelt eine allgemeingültige Moral und will die Hörer und Leser zu Klugheit und Erkenntnis anregen. Dieses klassische Format hat Walter-Uwe Weitbrecht auf moderne Gegebenheiten zugeschnitten. Aber auch zu zeitlosen menschlichen (Un-)Tugenden wie Langmut und Vertrauen, Eitelkeit, Neid oder Größenwahn senden die sprechenden Tiere manch heilsame Erkenntnis.



Emmas Lebensmotto: Trübsinn hat Hausverbot! Immerhin ist Humor der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Und schließlich ist jeder Tag, den man „über“ den Radieschen verbringt, erfreulich. Emma bemerkt augenzwinkernd, sie sei nun im Leistungsabfall der mittleren Jahre angekommen. „Pralles Leben“ erscheint, wenn Gabriele Schienmann mit „Berliner Schnauze“ ihre fröhlichen Ansichten über die Welt, das Älter-werden, Kinder und Maulwürfe und so manches mehr vorstellt. (ISBN: 9783957161-239)



Alle Titel sind auch als E-Book erhältlich. Alle Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de/ schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des Verlags Kern auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.