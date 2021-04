Buchtipps zum Muttertag (9. Mai) oder Vatertag (13. Mai): Jetzt ein Gedicht!

Lebenslust entdecken mit poetischen Worten: Manchen Gedanken kann ein Gedicht erst richtig vermitteln. Ein guter Grund, zum Muttertag (9. Mai) oder Vatertag (13. Mai) eines dieser wunderbaren Bücher zu verschenken.



Spielerische Leichtigkeit. Erinnerungen an unwiederbringliche Momente. Wo die Welt aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint, möchte Heike Mehlhorn die Menschen ein wenig an die Hand nehmen, damit sie wieder zu sich selbst finden und ihnen Mut machen, aufmerksam ihrem Inneren zu lauschen. Die Autorin aus Mecklenburg lädt die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben. Ihr Gedichtband „Butterfly – durch den Staub zu den Sternen“(ISBN 978-3-95716-229-8) enthält liebevolle Ermutigungen. In poetischen Worten leuchten magische Augenblicke auf, sanfte Liebeserklärungen, versonnene Erinnerungen und verspielte Beobachtungen. Der Titel des Buches spielt auf die Verwandlungen an, welche wir täglich durchleben. Von Schmetterlingen geht eine besondere Magie aus. Sie sind Meister der Verwandlung, wenn sich aus einem Ei eine Raupe entwickelt, die sich verpuppt und dann auch einem scheinbar leblosen Hülle ein prachtvoll-geflügeltes Lebewesen schlüpft. „Es wäre mein Wunsch, dass sich meine Gedichte wie kleine Schmetterlinge kurz auf Eurer Seele niederlassen dürfen und sich dann mit der Euren froh tanzend hinaufschwingen in Richtung Sterne“, schreibt Heike Mehlhorn im Vorwort. Ihre Gedichte füllen noch ein weiteres Buch: „Namaste – meine Seele grüßt deine Seele“ (ISBN 978-3-95716-218-2).



Monika-Andreea Hondru begann ihr literarisches Schreiben autodidaktisch mit 12 Jahren in ihrer Muttersprache Rumänisch. Mit „Liebe als Fremdsprache“ (ISBN 9783957162250) übernimmt es die Autorin, das Auf und Ab der Gefühle in poetische Worte zu übersetzen. Denn wie einfach scheint es, „ich liebe dich“ zu sagen – und wie schwierig ist es doch. Liebe ist in unserer modernen Welt so kompliziert geworden – das spiegeln die 108 Gedichte in ihrem dritten Buch, das im Vwerlag Kern erschienen ist. Liebe lässt sich so schwer in Worte fassen – sie ist wie eine Fremdsprache. Kostbar und einmalig sind die Gefühle der Liebe im Herzen des Menschen, unabhängig von Kultur und Religion. Doch ihre Gesten und Worte deuten zu lernen ist eine Herausforderung.



Gerald Gleichmann verwebt Beobachtungen in der Natur und im dörflichen Leben. In seinem Gedichtband „Im Sommer auf dem Land“ (ISBN: 978-3-95716-317-2) spiegelt sich das menschliche Leben mit seinen Höhen und Abgründen in verschiedenen Beobachtungen des Wetters, der Pflanzen und Tiere. Nachdenklich blickt Gleichmann auf Werden und Vergehen, andächtig hält er die Schönheit eines Augenblickes fest. Doch sacht schleichen sich kritische Gedanken ein. Gleichmann beobachtet unter ganz verschiedenen Blickwinkeln, schreibt melancholisch, witzig oder liebevoll – und lässt die Lesenden ihre eigenen Interpretationen finden.



Im Verlag Kern finden sich weitere passende Geschenkbücher: Liebesromane, Gedichte, positive Inspirationen für den Alltag, spirituelle Anregungen zum bewussten und achtsamen Leben. Die meisten Titel sind auch als E-Book erhältlich. Alle Bücher können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des verlag-kern.de auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.

(lifePR) (