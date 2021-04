Buchtipps zum Muttertag (9. Mai) oder Vatertag (13. Mai): Für Augen, Hand und Herz

Glück wünschen ist immer eine gute Idee.

Positive Gedanken heben die Stimmung im Alltag.

Gedichte können manchen Gedanken erst richtig vermitteln.

Alles gute Gründe, zum Muttertag (9. Mai) oder Vatertag (13. Mai) eines dieser wunderbaren Bücher zu verschenken.

Das farbenfroh illustrierte Glücksbuch „Wege des Glücks" (ISBN 978-3-95716-254-0) von Ingeborg Kuhl de Solano regt dazu an, über das Glück nachzudenken. In 14 Abschnitten erinnert die Autorin an das materielle und das immaterielle Glück, an die glückselige Freude eines Kindes über ein Geschenk, an mögliche heilende Effekte des Glücks und an das wohltuende geteilte Glück; aber auch an das einzigartig hohe Glücksgefühl der Liebe.Das wahre, andauernde Glück kommt für sie allerdings nicht einfach so daher, sondern jedermann ist auch seines Glückes Schmied – ein Punkt, an dem sich viele Geister scheiden. In diesem Sinne ermuntert Ingeborg Kuhl des Solano auch dazu, zuweilen etwas in seinem Leben zu verändern.Der Frankfurter Künstler Michael Schmitt-Hermeskeil hat es verstanden, diese kurzweilige und anregende Lektüre feinfühlig durch farbenfrohe Einfälle zu bereichern. Seine moderne Grafik vermittelt eine positive Einstellung und Freude am Leben.Dieses Büchlein ist ein „Glücksbringer" im wortwörtlichen Sinne: ein Buch, das der oder die Beschenkte gerne immer wieder zur Hand nimmt.Mit Anouk Wiettebs Band „Seelenmut" (ISBN 978-3-95716-335-6) ist im Verlag Kern ein anrührendes Werk emotionaler Texte erschienen, die durch farbige Kunstwerke und eine ansprechende Buchgestaltung eingerahmt werden. Die Gedichte, Bilder und Texte in diesem Band laden zur Resonanz ein: Sie berühren unmittelbar. Beim Anschauen und Lesen entstehen eigene Bilder im Kopf, Erinnerungen oder Gefühle. Da gibt es eine breite Palette von menschlichen Erfahrungen: Einsamkeit, Sehnsucht und Verzweiflung, aber auch Trost und Frieden. In jeder Leserin und jedem Leser werden eigene Bilder beim Lesen angeregt und entstehen. Sie werden in Resonanz gehen, zurück-klingen.Die Bilder und Gedichte von Anouk Wietteb sind im Rahmen einer Trauma-Therapie entstanden. Sie sind Teil einer Heilung, aber zugleich viel mehr als »nur« Begleiterscheinungen eines therapeutischen Prozesses. Was in ihnen anklingt, was die Gedanken anregt und die Fantasie beflügelt, ist Ausdruck einer kreativen Kraft und schöpferischen Energie, die uns als Menschen alle durch unser Leben begleitet. Mal mehr, mal weniger bewusst oder ausgeprägt. Dazu antworten einige Stimmen von Leserinnen: mit Fragen, mit Empathie, mit eigenen Gefühlen. Dies sind Beispiele möglicher Resonanz.Viele Frauen lieben Lyrik, in der sich Freude, Trauer, Lust und Schmerz vereinen. Die kleinen Hardcover-Bändchen von Brigitte Wenzel sind ansprechend gestaltet. Mit ihren einfühlsamen Beobachtungen und träumerischen Fantasien begeistert sie vor allem jene Leser*innen, denen die alltäglichen Kleinigkeiten wichtig sind. Die Poetin aus dem Rhein-Main-Gebiet braucht nur wenige Worte, um tiefe Gefühle auszudrücken. In „vom himmel auf die erde gefallen" (ISBN 978-3-95716-089-8) unterstreichen ausdrucksstarke Skizzen von Maria Kamma die poetischen Worte. In „auf dieser krokusblauen wiese" (ISBN 978-3-95716-258-8) schreibt sie Liebeserklärungen und Träume auf - von begeistert bis melancholisch, inspiriert von der Natur und den Jahreszeiten. Wie ein Gemälde, hingetupft und in zarten Farben wie die Krokusse auf einer Frühlingswiese, so greift ihre Lyrik Stimmungen auf. Die Illustration mit Fotografien hat die Autorin hier selbst übernommen.