Buchtipps: Texte, die sie Seele berühren

In Resonanz gehen und dem nachspüren, was die Lektüre auslöst: Mit Anouk Wiettebs Band „Seelenmut“ (ISBN 978-3-95716-335-6) ist im Verlag Kern ein anrührendes Werk emotionaler Texte erschienen, die durch farbige Kunstwerke eingerahmt werden. Die Gedichte, Bilder und Texte in diesem Band laden zur Resonanz ein: Sie berühren unmittelbar. Beim Anschauen und Lesen entstehen eigene Bilder im Kopf, Erinnerungen oder Gefühle. Da gibt es eine breite Palette von menschlichen Erfahrungen: Einsamkeit, Sehnsucht und Verzweiflung, aber auch Trost und Frieden. In jeder Leserin und jedem Leser werden eigene Bilder beim Lesen angeregt und entstehen. Sie werden in Resonanz gehen, zurück-klingen.



Die Bilder und Gedichte von Anouk Wietteb sind im Rahmen einer Trauma-Therapie entstanden. Sie sind Teil einer Heilung, aber zugleich viel mehr als »nur« Begleiterscheinungen eines therapeutischen Prozesses. Was in ihnen anklingt, was die Gedanken anregt und die Fantasie beflügelt, ist Ausdruck einer kreativen Kraft und schöpferischen Energie, die uns als Menschen alle durch unser Leben begleitet. Mal mehr, mal weniger bewusst oder ausgeprägt. Dazu antworten einige Stimmen von Leserinnen: mit Fragen, mit Empathie, mit eigenen Gefühlen. Dies sind Beispiele möglicher Resonanz. Das Buch mit festem Einband und einer ansprechenden, wertigen Buchgestaltung eignet sich auch gut als Geschenk.



Heike Mehlhorns zwei Gedichtbände „Namaste – meine Seele grüßt deine Seele“ (ISBN 978-3-95716-218-2) und „Butterfly – durch den Staub zu den Sternen“(ISBN 978-3-95716-229-8) enthalten liebevolle Ermutigungen. In poetischen Worten leuchten magische Augenblicke auf, sanfte Liebeserklärungen, versonnene Erinnerungen und verspielte Beobachtungen. Der Titel des Buches spielt auf die Verwandlungen an, welche wir täglich durchleben. Von Schmetterlingen geht eine besondere Magie aus. Sie sind Meister der Verwandlung, wenn sich aus einem Ei eine Raupe entwickelt, die sich verpuppt und dann auch einem scheinbar leblosen Hülle ein prachtvoll-geflügeltes Lebewesen schlüpft. „Es wäre mein Wunsch, dass sich meine Gedichte wie kleine Schmetterlinge kurz auf Eurer Seele niederlassen dürfen und sich dann mit der Euren froh tanzend hinaufschwingen in Richtung Sterne“, schreibt Heike Mehlhorn im Vorwort.



Heike Mehlhorn ermutigt zum Träumen und dazu, Träume auch in die Tat umzusetzen. Mit großer Liebe zum Detail spielt sie mit der Sprache und wirft einen ganz persönlichen Blick auf die Welt und die Menschen. Entstanden sind so zwei zauberhafte Bände als Hardcover mit Lesebändchen, die man immer wieder zur Hand nimmt. Sie eignen sich als Geschenk, Ermutigung und Inspiration. Sie laden die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben.



