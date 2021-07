Buchtipps: Für den beruflichen Erfolg

Wie sollen Teams gestaltet werden und wie kann deren Lenkung funktionieren? Aus seiner beruflichen Erfahrung heraus hat Thorsten Lasch einen kompakten Ratgeber verfasst. Unter dem Titel „Von Ameisen und Schönwetterkapitänen“ (ISBN 978-3-95716-340-0) gibt er unkonventionelle Anregungen zur Selbstbestimmung.



Lasch lenkt den Blick in die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Biologische und gesellschaftliche Prägungen beeinflussen Entscheidungen. Amüsant und mit zahlreichen Beispielen vermittelt der promovierte Maschinenbauer unkonventionelle Anregungen, um die eigene Position in der Gesellschaft und in einem Team zu erkennen. Seine Analyse mündet in einen kompakten und übersichtlichen Ratgeber für Menschenführung in Unternehmen und Organisationen. Mit einem einfachen Persönlichkeitstest, der auf dem „Big-Five-Modell“ basiert, können die Leser die eigene Persönlichkeit überprüfen: Ob sie schuftende Ameise, Teamplayer, Guru sind, oder ob sie als Schönwetterkapitän auf der Sonnenseite des Lebens stehen (wollen).



Thorsten Lasch hatte technische Bereiche in verschiedenen international tätigen Unternehmen geleitet und dabei viel Erfahrung im Umgang mit Menschen unterschiedlicher Hierarchiestufen, Prägungen und Einstellungen gesammelt. 2008 machte er sich selbstständig. Mit seinem Team im eigenen Unternehmen für technische Dienstleistungen berät und begleitet er Kunden bei der Umsetzung vielfältiger nationaler und internationaler Projekte. Dass es für eine erfolgreiche Umsetzung der Vorhaben nicht nur auf technisches Wissen, sondern auch auf die richtige menschliche Einschätzung der Führungspersönlichkeiten und Teammitglieder ankommt, liegt auf der Hand. Wer sich selbst besser kennt, findet auch zu einem besseren Verständnis der Zusammenarbeit im Team. Gerade in Zeiten von Unsicherheit und wechselnden Verhaltensregeln ist dieses Innehalten oft sinnvoll.



Heidi Tietschert hat aus über 20 Jahren Praxis als Dozentin in der Aufstiegsfortbildung ein Erfahrungsbuch verfasst. Mit dem Titel „100 Gesichter“ (ISBN 978-3-95716-122-2) verbindet sie, wie wichtig ihr ein gelingender Umgang mit Menschen und ihren individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen ist. Mit Beispielen aus der Praxis der beruflichen Weiterbildung erläutert die Autorin den Zusammenhang zwischen Lehren und Lernen, Führen und Erziehen. Anschaulich und lebensnah legt sie die pädagogischen und didaktischen Prinzipien dar, die für positive Menschenführung und beruflichen Erfolg stehen. Ob in der Schule, der beruflichen Weiterbildung oder in Vereinen und Verbänden – lebenslanges Lernen und Menschenführung sind Anforderungen für das ganze Leben.



Für die gebürtige Chemnitzerin Heidi Tietschert gehört Schreiben – ob an der Tafel, im Skript oder am Computer – zu ihrem Leben. Nachdem sie immer wieder nach weiterführenden Hinweisen zu Lernen und Führen gefragt wurde, entschied sie sich, diese Erfahrungen in einem Buch zu veröffentlichen. Bei verschiedenen Bildungsträgern vermittelt die Autorin den Teilnehmern ihrer Seminare all das Wissen, das sie für die Prüfung und für ihr berufliches Leben benötigen.



Beide Bücher sind, wie alle Bücher aus dem Verlag Kern, auch als E-Book erhältlich.



