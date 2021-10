Buchtipps: Der Kampf gegen den Krebs

Die Diagnose „Krebs" bringt eine unglaubliche seelische Belastung mit sich. Aber auch Angehörige, Ehepartner und Freunde werden hineingezogen in das Hoffen und Bangen, in die Suche nach Therapien, in den Umgang mit Schmerzen, Schwäche oder Depressionen.



Diesen Lebensweg hat Uwe Schramm in „Glück mit dunklen Schatten“ (ISBN: 978-3-95716-319-6) niedergeschrieben. Das Buch ist im Verlag Kern erschienen.



Uwe Schramm musste in seinem Leben mehrmals erfahren, dass Familienangehörige an Krebs erkrankten und auch an der Krankheit starben. Als Jugendlicher stellte ihn die Erkrankung des Vaters vor die Herausforderung, einen anderen Beruf zu ergreifen als den, den er sich gewünscht und erlernt hatte. Eine glückliche Ehe verlor den unbeschwerten Blick in die Zukunft, als Schramms Ehefrau erkrankte. Und doch geht nach dem ersten Schock über eine lange Zeit das normale Leben weiter, durchsetzt mit Arztbesuchen und der stetigen Suche nach Therapien.



Wie gelingt die Suche nach Glück und Normalität, die Begleitung, das Miteinander bis zum Tod? Auch in einer weiteren Partnerschaft dominierte die Krankheit Krebs nach wenigen unbeschwerten Jahren das Leben. Authentisch und ergreifend schildert Uwe Schramm seine persönliche Geschichte mit geliebten Menschen, die an Krebs erkrankten und den Umgang mit einer Diagnose, die viele Menschen aus der Bahn wirft.



Krebs stellt Beziehungen infrage – das schildert Stephanie Rittanie in ihrem Roman „Wenn im Mai rote Flocken fallen“ (ISBN 978-3-95716-084-3). Subjektiv, atemlos, emotional schreibt sie darüber, wie die Diagnose Zukunftspläne und Freundschaften auf eine harte Probe stellt.



Eine Krebsdiagnose verändert mit einem Schlag das ganze weitere Leben. Krebs macht Angst: Die Angst vor Schmerzen und dem Tod. Zukunftspläne platzen, Beziehungen werden brüchig. Denn Krebs betrifft nicht nur die, die erkrankt sind. Auch das Leben von Partnern und Kindern, von Verwandten und engen Freunden verändert sich. Den meisten Menschen fällt es schwer, mit der Situation umzugehen. Manche werden wie Stephanie Rittanie in jungen Jahren aus heiterem Himmel getroffen – mitten im angeblichen Wonnemonat Mai, mitten im privaten Glück. Sie schreibt über diese Lebensphase mit dem Krebs: „Manchmal ging der Fallschirm nicht auf und ich stürzte wie Blei vom Himmel. Nicht immer war ich in diesem Leben Sieger, der Verlierer bei der Diagnosestellung Krebs war ich. Ich zahlte dafür einen hohen Preis.“ In ihrem Buch trifft man auf Zeilen zwischen Härte und Humor. Mit schonungsloser Offenheit werden Freundschaften blankgeputzt und Strategien entlarvt. Nicht überall setzt sich der unbeugsame Wille durch, weiter zu machen. Aber am Ende hat sie den Krebs überlebt. Somit enthält ihr Roman, aus eigener Betroffenheit auch praktische Hinweise zum Überleben, zum auf-der-Spur-bleiben.



Beide Bücher sind auch als E-Book erhältlich.

