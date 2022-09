Buchtipp zur Strom-Diskussion: Kernkraft als Brückentechnologie?

In „Energiewende gescheitert?“ argumentiert Hans Kruse gegen den völligen Verzicht auf Kernenergie

Finnland will sie. Frankreich will sie. Und auch in Deutschland wird wieder über Kernenergie diskutiert. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist Atomstrom als Brückentechnologie neu ins Gespräch gekommen, weil Öl- und Gaslieferungen aus Russland auf dem Prüfstand stehen.



Der Ingenieur Hans Kruse hat die Entscheidung des Verzichts auf Atomstrom bereits vor einigen Jahren infrage gestellt. Seine Analyse wird jetzt wieder aktuell. In seinem Buch „Energiewende gescheitert?“ (ISBN 978-3-95716-226-7) argumentiert er gegen die völlige Abkehr von der Kernkraft. Denn die Stromerzeugung durch Kernkraft setzt kein klimabelastendes Kohlendioxid frei. Und noch sind einige Meiler in Betrieb.



Aus seiner langjährigen Berufserfahrung heraus legt der Ingenieur detailiert und verständlich Hintergründe zur Stromerzeugung aus der Kernspaltung dar. Hans Kruse hatte in seinem Berufsleben zwischen den 1960er Jahren und dem Jahr 2000 in verschiedenen Technologie-Unternehmen gearbeitet und an Sicherheitssystemen für die Kerntechnik geforscht. Mit seiner beruflichen Sachkunde argumentiert er für die Sicherheitstechnik von Kernkraftanlagen und gegen die hohen Kosten und die unstetige Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie. Untermauert von zahlreichen Literaturquellen klärt er in diesem Sachbuch über die technischen Hintergründe der verschiedenen Formen der Energieerzeugung auf. Kruse stellt die Frage, ob die erneuerbaren Energien den zukünftigen Strombedarf in Deutschland zu akzeptablen Preisen wirklich decken können, ohne dass die Umwelt zusätzlich belastet wird.



Der Autor Hans Kruse, 1935 in Danzig geboren, promovierter Elektrotechniker, arbeitete unter Anderem in den 1970er Jahren bei der Gesellschaft für Kernforschung in Karlsruhe und anschließend beim Technischen Überwachungsverein Baden in der Abteilung Kerntechnik und Strahlenschutz. Seit dem Jahr 2000 lebt Kruse im Ruhestand im Rhein-Neckar-Kreis im Nordwesten Baden-Württembergs.



Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.



Hans Kruse

Energiewende gescheitert?

Warum auf Kernkraft nicht verzichtet werden sollte



1. Auflage 2017

Autor: Dr. Hans Kruse

ISBN: 978-3-95716-226-7

ISBN E-Book: 978-3-95716-242-7

Softcover, 148 Seiten

Sprache: deutsch



Buch 13,90 €, E-Book 8,99 €