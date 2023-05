Buchtipp: Zwei Poetinnen

Lyrik mit Emotion und Witz

Heike Mehlhorn spielt geschickt mit der Sprache und wirft mit großer Liebe zum Detail einen ganz persönlichen Blick auf die Welt und die Menschen. Entstanden sind so zwei zauberhafte, hübsch aufgemachte Gedichtbände mit Lesebändchen, die man immer wieder gerne zur Hand nimmt: Namaste – Meine Seele grüßt deine Seele (ISBN: 978-3-95716-218-2) und Butterfly – durch den Staub zu den Sternen (ISBN: 978-3-95716-229-8). Heike Mehlhorns verspielte, ironische, temperamentvolle, zärtliche, verträumte, fröhliche und philosophische Gedichte sind Liebeserklärungen und Ermutigungen, Verse, die heiter und glücklich und zuweilen auch nachdenklich stimmen. Sie laden die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben.



Heike Mehlhorn wurde 1963 in der Industriestadt Merseburg in Sachsen-Anhalt geboren und lebt heute in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Berufswunsch Unterstufenlehrerin sollte es nichts werden, und so wählte sie aus der schmalen Berufspalette der DDR den Beruf „Wirtschaftskaufmann“ aus. Im volkseigenen Betrieb lernte sie ihren Mann kennen, mit dem sie nach der Wende mit einem Bauunternehmen selbständig gemacht hatte. Ihre Gedanken, die die Seele berühren wollen, drückt sie auch auf ihrer Webseite „Gedankenschiffchen.de“ aus.



Die deutsch-rumänische Lyrikerin Monika-Andreea Hondru kleidet Gefühle in Worte: Tiefe Empfindungen und vielfarbige Träume kommen in den Gedichten zum Ausdruck Monika-Andreea Hondru begann ihr literarisches Schreiben autodidaktisch mit 12 Jahren. Seit 2008 schreibt sie fast nur in deutscher Sprache. Dadurch gewann ihr schriftstellerisches Wirken eine neue Substanz. Ihr erstes Buch in deutscher Sprache „Die Stille meiner Seele spricht“ (ISBN 978-3-95716-184-0) erschien 2015 im Verlag Kern. Mit „Blitzlicht Schatten“ (ISBN 978-3-95716-214-4) und „Liebe als Fremdsprache“ (ISBN 978-395716-225-0) knüpft die Autorin daran an. Zuvor waren in ihrer Muttersprache Rumänisch bereits drei Gedichtbände erschienen: Bulgăre de aur – (Der Schneeball aus Gold) veröffentlichte sie in einer kleinen Auflage im März 2000 in Resita / Rumänien. Im April 2001 erschien das Buch – Eclipsa sufletului – (Seelenfinsternis). Im August 2008 erschien ihr drittes Buch in rumänischer Sprache – Rosa deșertului – (Wüstenrose).



Die Lyrikerin, 1977 geboren, ist derzeit in Berlin als Schauspielerin tätig. Zuvor hatte sie lange in Gummersbach als Fachkosmetikerin und Geprüfte Psychologische Beraterin gearbeitet – alles Tätigkeiten, in denen ihre Sensibilität und ihr hohes Einfühlungsvermögen zum Tragen kommen.



Alle Bücher aus dem Verlag Kern können im Online-Shop schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben. Die Bücher sind auch als E-Books erhältlich.