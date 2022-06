Buchtipp: Sensible Poesie

Die Gedichte, Bilder und Texte in diesem Band laden zur Resonanz ein: Sie berühren unmittelbar. Beim Anschauen und Lesen entstehen eigene Bilder im Kopf, Erinnerungen oder Gefühle. Anouk Wietteb hat in ihrem Buch „Seelenmut“ (ISBN 978-3-95716-335-6) ein anrührendes Werk mit emotionalen Texten veröffentlicht. Der wertig und ansprechend gestaltete Hardcover-Band eignet sich auch als Geschenk für Menschen, die sensible Poesie schätzen.



Da gibt es eine breite Palette von menschlichen Erfahrungen: Einsamkeit, Sehnsucht und Verzweiflung, aber auch Trost und Frieden. In jeder Leserin und jedem Leser werden beim Lesen Bilder aus dem eigenen Erleben angeregt: sie werden in Resonanz gehen, zurück-klingen.



Die Bilder und Gedichte von Anouk Wieteb sind im Rahmen einer Trauma-Therapie entstanden. Sie sind Teil einer Heilung, aber zugleich viel mehr als »nur« Begleiterscheinungen eines therapeutischen Prozesses. Was in ihnen anklingt, was die Gedanken anregt und die Fantasie beflügelt, ist Ausdruck einer kreativen Kraft und schöpferischen Energie, die uns als Menschen alle durch unser Leben begleitet. Mal mehr, mal weniger bewusst oder ausgeprägt. Dazu antworten einige Stimmen von Leserinnen: mit Fragen, mit Empathie, mit eigenen Gefühlen. Dies sind Beispiele möglicher Resonanz.



Für Anouk Wietteb, die Schöpferin und Autorin, ist diese Kraft überlebenswichtig. Der Zugang dazu war lange durch traumatische Erfahrungen versperrt und verschüttet. Der Name Anouk Wietteb ist übrigens selbst gewählt. Ein Pseudonym, das Schutz bietet und zugleich Ausdruck ist einer kraftvollen kreativen Identität.



Eine Leseprobe findet sich auf dem Cover:



Mein Herz

bleib nicht so lange weg

in deiner Trauer.

Ich weiß wie wichtig es ist.



Und trotz alledem

möchte ich dich wieder

in meiner dieser Welt begrüßen.

Will dich bei mir wissen

weil ich weiß

wie schwer du es hast

in dieser Zeit.



Komm sobald du kannst.

Sobald du willst.

Ich bin da

für dich

für mich

für uns.



Wie alle Bücher des Verlags kann das Buch im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des Verlag Kern auch im Buchhandel vor Ort und Online erwerben.