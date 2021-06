Buchtipp: Reisefieber - auf eigene Faust unterwegs in fernen Ländern

Es braucht schon etwas Mut, in exotischen Ländern auf eigene Faust unterwegs zu sein und sich auf fremde Kulturen, Gebräuche, Sprachen und Temperamente einzulassen. Aber es bereichert das Leben ungemein. Daniela Konefke hat dies erlebt: In ihrem Buch „Einmal im Leben mutig sein“ (ISBN: 978-3-93947-815-7) beschreibt Daniela Konefke Erfahrungen, die sie auf sechs Kontinenten und in über 60 Ländern gesammelt hat. Der Autorin ist ein spannendes Lesebuch und ein anregender Ratgeber für jeden Rucksacktouristen gelungen, gespickt mit wertvollen Tipps und Tricks. Ein Buch, das ein Gefühl der grenzenlosen Freiheit hinterlässt…



Für Daniela Konefke ist das Reisen mit dem Rucksack die beste Art, ein Land zu erkunden und über das Leben der Einheimischen zu erfahren. Immer wieder hat sie die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft begeistert, die ihr entgegengebracht wurde. „Man lernt jeden Tag neue Menschen kennen, ob im Bus, im Hostel oder bei der Arbeit.“ So hat sie auch etliche Freundinnen und Freunde auf der ganzen Welt gewonnen.



Daniela Konefke wuchs im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern auf und studierte zunächst ganz nah der Heimat, in Greifswald, Jura. Dann las sie zufällig einen Artikel über ein Masterstudium in Südafrika. Entnabelt von Freunden und Familie wagte sie das Abenteuer. Während des Studienaufenthaltes dort blieb genügend Zeit, das südliche Afrika zu erkunden und so war sie schon bald vom Reisefieber befallen. Kurz entschlossen ging Daniela Konefke anschließend für ein Jahr „Working Holiday“ nach Australien, was neben dem Kennenlernen des Kontinentes auch viel Arbeit bedeutete. Der Einsatz zahlte sich aus: Mit einem finanziellen Polster konnte sie ein neues Abenteuer beginnen, eine Weltreise durch Südamerika, Osteuropa und Asien.



„Einmal im Leben mutig sein“ ist, wie alle Bücher des Verlags, auch als E-Book erhältlich, zum Beispiel bei den bekannten Plattformen, die bei reinlesen.de gelistet sind. Gedruckt kann das Buch im Online-Shop verlag-kern.de direkt ab Verlag oder im Buchhandel vor Ort oder online bestellt werden.

