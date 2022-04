Buchtipp: Poetischer Blick in die Seele

Lebenslust entdecken mit poetischen Worten: Manchen Gedanken kann ein Gedicht erst richtig vermitteln. Die rumänisch-deutsche Lyrikerin Monika-Andreea Hondru versteht sich darauf, Sehnsucht, Liebe und Schmerz, Gedankenspiele und vieles mehr in leidenschaftliche Worte zu fassen.



„Die Stille meiner Seele spricht“ (ISBN 9783957161840) ist die erste Veröffentlichung der rumänisch-stämmigen Autorin in deutscher Sprache. Ihre Verse sind geprägt von hoher Intensität und farbigen Metaphern. 150 Gedichte vertiefen sich in sehr unterschiedliche Themen, in die Fülle des Lebens mit Liebe, Glück, Sehnsucht, Trauer und Verlorenheit.



Mit „Blitzlicht Schatten“ (ISBN 9783957162144) knüpft die Autorin an ihren ersten Gedichtband an. Tiefe Empfindungen und vielfarbige Träume kommen in den Gedichten dieses Buches zum Ausdruck. Mit „Liebe als Fremdsprache“ (ISBN 9783957162250) übernimmt es die Autorin, das Auf und Ab der Gefühle in poetische Worte zu übersetzen. Denn wie einfach scheint es, „ich liebe dich“ zu sagen – und wie schwierig ist es doch. Liebe ist in unserer modernen Welt so kompliziert geworden – das spiegeln die 108 Gedichte in diesem dritten Band. Liebe lässt sich so schwer in Worte fassen – sie ist wie eine Fremdsprache. Kostbar und einmalig sind die Gefühle der Liebe im Herzen des Menschen, unabhängig von Kultur und Religion. Doch ihre Gesten und Worte deuten zu lernen ist eine Herausforderung.



Monika-Andreea Hondru begann ihr literarisches Schreiben autodidaktisch mit 12 Jahren. In ihrer Muttersprache Rumänisch erschienen bereits drei Gedichtbände: Bulgăre de aur – (Der Schneeball aus Gold) veröffentlichte sie in einer kleinen Auflage im März 2000 in Resita / Rumänien. Im April 2001 erschien das Buch – Eclipsa sufletului – (Seelenfinsternis). Im August 2008 erschien ihr drittes Buch in rumänischer Sprache – Rosa deșertului – (Wüstenrose). Seit 2008 schreibt sie fast nur in deutscher Sprache. Dadurch gewann ihr schriftstellerisches Wirken eine neue Substanz.



Die Lyrikerin lebt in Gummersbach und vertritt dort einen Literaturkreis für Menschen, die Literatur lieben, viel lesen oder Autoren, die eigene Werke schreiben.



Informationen zu allen Büchern des Verlags finden sich unter verlag-kern.de. Sie können im Online-Shop direkt ab Verlag oder im örtlichen und Online-Buchhandel bestellt werden, E-Books bei den bekannten Plattformen, die bei reinlesen.de gelistet sind.