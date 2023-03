Buchtipp: Neuseeland-Roman

„Der Haka-Tänzer“ bietet Liebe, Selbstfindung und Reiseabenteuer

„Der Haka-Tänzer“ von Petra Augstein ist ein Roman, der die Herzen von Neuseeland-Fans höher schlagen lassen dürfte. Hier vereint die Autorin eine Liebesgeschichte mit einer geheimnisvollen Botschaft und die Hommage an das schöne Land „am anderen Ende der Welt“, das für viele Menschen aus Europa ein Sehnsuchtsort ist.



Miriam, eine junge Frau in einer unglücklichen Beziehung, hat einen häufig wiederkehrenden, beängstigenden Traum: Ein tätowierter Mann zeigt ihr einen hakenförmigen Jadeanhänger und flüstert Worte in einer ihr unbekannten Sprache. Nachdem sie herausfindet, dass der Traum etwas mit Neuseeland zu tun haben muss, entschließt sie sich, das Land zu bereisen, um der geheimnisvollen Botschaft auf die Spur zu kommen. Sie erfährt, dass Hinemoa, eine weise Maori-Frau, das Symbol für sie deuten kann, und macht sich auf die Suche nach dieser Frau. Unterwegs begegnet sie dem Neuseeländer Marc, der aus anderen Beweggründen ebenfalls nach Hinemoa sucht.



Die beiden geraten in ein Reiseabenteuer durch den Urewera Nationalpark, über die Cook Strait zur Westküste der Südinsel, von dort in die Weinlandschaft der Ostküste und zurück in die Gegend von Rotorua. Als sie endlich Hinemoa treffen, entfaltet sich ein Geheimnis aus einem früheren Leben. Der tätowierte Haka-Tänzer aus dem Traum führte Miriam durch das Hei-Matau-Symbol zur inneren Befreiung.



Petra Augstein lebte längere Zeit selbst in Neuseeland und hat sich mit den Schönheiten und Besonderheiten der Landschaft ebenso befasst wie mit den spirituellen Hintergründen der Ureinwohner. Heute ist die Autorin im Odenwald zu Hause.



