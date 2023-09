Buchtipp: Na dann, frohes Fest!

Jetzt schon an Weihnachten denken: Humorvolle Kurzgeschichten rund um die schönste Zeit des Jahres

Respektlos humorvoll, scharfsinnig – Gerald Gleichmann spießt in elf Kurzgeschichten kuriose Ereignisse rund um Weihnachten auf. In „Na dann, frohes Fest!“ (ISBN 978-3-95716-337-0), im Verlag Kern erschienen, stößt Besinnlichkeit auf Ironie, Geschäftigkeit auf unfreiwillige Entschleunigung, Tradition auf die Tücken des Unvorhersehbaren. Geschenke sind nie das, was sie zu sein scheinen. Das Wichteln im Seniorenheim endet in einer Verfolgungsjagd. Die Aushilfs- Knusperhexe stürzt eine Opernvorstellung ins Chaos. Ein Opa verschwindet im heftigen Schneetreiben und während des russischen Jolkafestes kommt es zu turbulenten Verbrüderungen. Zufällig geraten die Akteure in haarsträubende Situationen und bemühen sich am Ende, trotz dieser kleinen Katastrophen, die alljährliche Bescherung gemeinsam irgendwie zu überleben.



Dem Erfurter Autor Gerald Gleichmann gelingt es, einem besonderen Blick auf die Tücken und Widersprüche des Alltags zu werfen. Dies beweist er auch in seinem zweiten Kurzgeschichtenband mit burlesken Geschichten aus dem Seniorenheim „Kirschblüten-Sushi“ (IRBN 978-3-95716-354-7) – ein weiterer Buchtipp zum verschenken oder selbst lesen. Außerdem verfasste Gleichman mit "Im Sommer auf dem Land" nachdenkliche Gedichte zu Natur und Gedanken über das Werden und Vergehen.



Alle Bücher sind auch als E-Books erhältlich. Alle Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des verlag-kern.de auch im Buchhandel vor Ort und Online erwerben.