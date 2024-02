Buchtipp: Jazz und die Suche nach dem eigenen Weg

Erwachsen zu werden ist nicht einfach. Besonders dann nicht, wenn ein junger Mensch plötzlich aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen wird. So geht es Liz Tally, Sie spielt die Hauptrolle in dem Roman „Breaking free“ (ISBN 978-3-95716-349-3). Die Autorin Rina Meadow ist selbst noch sehr jung und hat damit ihr Romandebut vorgelegt.



Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.



Rina Meadow ist das Pseudonym einer jugendlichen Schriftstellerin, die nach ihrer eigenen Aussage untertags ein beinahe erdrückend normales Leben führt und sich nachts in selbst erschaffene Welten flüchtet. Ihre Liebe zur Literatur, den britischen Inseln und – ganz besonders – zu Menschen inspiriert sie nicht nur zum Schreiben, sondern auch zur aktiven Gesprächsführung mit Gleichgesinnten.



Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort und online bestellen.

(lifePR) (