Buchtipp: Guter Rat gegen den Familienzwist

Denkanstöße zur Gestaltung einer harmonischen Paarbeziehung und Konfliktlösungen bei Trennung und Scheidung

Weihnachten: Alle wünschen sich Harmonie. Doch Untersuchungen belegen, was vielfach auch die eigene Erfahrung zeigt – dass die Spannungen in den Familien gerade an den Feiertagen besonders leicht ausbrechen. Vier Ratgeber aus dem Verlag Kern geben Hinweise und Denkanstöße für ein gutes Miteinander.



Neu erschienen ist „Beziehungsweise – eine Spurensuche“ (ISBN 978-3-95716-378-3). Der Coach und Psychologe Thomas Peddinghaus blickt auf Liebe und Partnerschaft, wie er sie selbst in seinem Leben erfahren hat. Erweitert wird die Erkenntnis im professionellen Umgang mit Klientinnen und Klienten, wie sie ein beratender Beruf mit sich bringt. Schließlich begleitet die meisten Menschen das Thema ‚Beziehung und Partnerschaft‘ ein ganzes Leben lang. Die Suche nach einer erfüllenden und dauerhaften Liebesbeziehung erscheint den meisten als ein erstrebenswertes Ideal. Der Weg dorthin scheint jedoch mitunter recht holprig und steinig zu sein. Entstanden ist ein erkenntnisreiches Buch – zuweilen selbstironisch, nachdenklich und behutsam nachfragend.



Angelika Franzisi, Paartherapeutin aus Nürnberg, geht in die Tiefe. Sie will nicht an der Oberfläche bleiben, sondern die wiederkehrenden Konflikte des Paares in den strukturellen Ursachen der beteiligten Menschen erkennen. In der Beratung lässt sie den ratsuchenden Paaren Raum und Zeit für ihre Selbsterkenntnis. Aus dieser authentischen Praxis entstand das Buch „Wie das Leben zu zweit vielleicht besser gelingt“ (ISBN 978-3-95716-342-4). Bestimmte Muster der Kommunikation und des Verhaltens treten in leicht unterschiedlicher Form in vielen Beziehungen auf. Sie machen vielen Paaren das Leben schwer, weil ihnen meist einige Hintergründe des menschlichen Verhaltens und Handelns nicht bewusst sind und sie so am Immer-Gleichen scheitern. Franzisi skizziert in fiktiven, aber realistischen und pointiert formulierten Dialogen verschiedene Situationen des „Lebens zu zweit“. Sie versieht die Beispiele mit Erklärungen und Kommentaren, die den Leserinnen und Lesern helfen können, sich diesen Hintergründen des Beziehungslebens auf neue Weise zu nähern.



Das wahre Selbst in der echten Begegnung entdecken: Das ist das Anliegen des Buches „Es zünde sich ein Licht am anderen an!“ (ISBN 978-3-95716-334-9), das jetzt im Verlag Kern erschienen ist. Eva Neuner und Holger Niemeyer notieren einen Dialog der achtsamen Wahrnehmung, der sich aus der Entdeckung der Tiefe der eigenen Selle speist. Die beiden Autoren arbeiten im Bereich Coaching, Beratung und Heilarbeit, beraten und stützen viele Menschen. Im Dialog reflektieren sie, wie sie mit sich selbst und den anderen umgehen. Sie schreiben: „Unsere Wahrnehmungsbestätigungen entstanden beim gemeinsamen Assistieren, bei Vorträgen oder anderen Veranstaltungen. Das Teilen unseres jeweils inneren Spürens war uns manchmal wichtiger als die dargebotenen Inhalte und wir haben darauf viel Zeit im Nachhinein verwendet. Es ging dabei nicht um die Beurteilung anderer Menschen, sondern um den Austausch der Wahrnehmungen. Wir haben uns oft erst in unserer Zweier-Begegnung wieder getraut, wirklich wir selbst zu sein und unsere eigentlichen Wahrnehmungen frei mitzuteilen.“



Die erfahrene Erziehungswissenschaftlerin und Diplom-Sozialarbeiterin Dr. Charlotte Michel-Biegel beschreibt in ihrem Buch „Die Luft brennt – Kinder im Trennungskrieg“ (ISBN 978-3-95716-113-0) Fälle aus ihrer beruflichen Praxis: emotionale Katastrophen bei Kindern und Eltern. Sie hält Betroffenen mit nüchtern und detailgenau geschilderten Beispielen einen Spiegel vor. Sie zeigt sie auf, welche Spuren der Zerstörung der „Scheidungskrieg“ hinterlässt. In dem fundierten Sachbuch und Ratgeber appelliert sie an den Willen zu guten Wegen – aus den Fehlern anderer Betroffener zu lernen erspart oft Verletzungen und Schmerz in der eigenen Familie.



