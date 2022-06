Buchtipp: Glück verschenken

Wann immer man einem lieben Mitmenschen gute Wünsche, eine Gratulation oder eine Aufmunterung übermitteln möchte: dieses Büchlein ist ein „Glücksbringer“ im wortwörtlichen Sinne. Ingeborg Kuhl de Solano hat „Wege des Glücks“ aufgespürt, was ihrem ansprechend illustrierten Büchlein zum Titel verhalf (ISBN 978-3-95716-254-0). Die lebenserfahrene Autorin regt darin in 14 Kapiteln an, vertieft über das Glück nachzudenken. Sie erinnert an das materielle und das immaterielle Glück, an die glückselige Freude eines Kindes über ein Geschenk, an mögliche heilende Effekte des Glücks und an das wohltuende geteilte Glück; aber auch an das einzigartig hohe Glücksgefühl der Liebe.



Das wahre, andauernde Glück kommt für sie allerdings nicht einfach so daher, sondern jedermann ist auch seines Glückes Schmied – ein Punkt, an dem sich viele Geister scheiden. In diesem Sinne ermuntert Ingeborg Kuhl des Solano auch dazu, zuweilen etwas in seinem Leben zu verändern.



Der Frankfurter Künstler Michael Schmitt-Hermeskeil hat es verstanden, diese kurzweilige und anregende Lektüre feinfühlig durch farbenfrohe Einfälle zu bereichern. Seine moderne Grafik vermittelt eine positive Einstellung und Freude am Leben.



Alles in allem ein Buch, das sich als Geschenk für alle Gelegenheiten eignet und das der Beschenkte gerne immer wieder zur Hand nimmt.



Wie alle Bücher aus dem Verlag Kern ist „Wege des Glücks“ auch als E-Book erhältlich. Alle Bücher können im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des Verlags Kern auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.