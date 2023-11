Buchtipp: Coachen Sie sich selbst

Kreative Schritte zur Zielfindung und selbstbewusstem Handeln

Neustart – Neuorientierung oder auch vergewisserung auf dem eingeschlagenen Weg: diese drei Bücher aus dem Verlag Kern bieten Anregungen für berufliche und private Entscheidungen.



Iris-Andrea Fetzer-Eisele möchte ihren Leserinnen und Lesern Wege eröffnen, ihre innere Kraft zu mobilisieren und Potentiale zu entdecken. Ob in Beruf, Partnerschaft, Erziehung und Menschenführung: Das gesunde Wachstum und die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit spielen in vielen Lebensbereichen eine große Rolle. Für alle, die an ihre Grenzen stoßen oder die Notwendigkeit für einen Wandel erkennen, hat Iris-Andrea Fetzer-Eisele einen kompetenten Wegweiser entwickelt. „Liebe – Weisheit – Kraft“ (ISBN 978-3-95716-186-4) bietet ein Kartensetz mit 108 Text-Karten, deren Verwendung das dazugehörige Begleitbuch erklärt.



Das Kartenset „Liebe - Weisheit - Kraft“ ist wie ein persönlicher Coach für alle, die in den Turbulenzen des Alltags an Grenzen stoßen oder die darin verborgene Chance zur Transformation erkennen und nützen wollen. Es hilft den Nutzern, innere und spirituelle Kräfte zur Entscheidungsfindung, zur Transformation und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit im Sinne der 5. Dimension freizusetzen. Die Autorin leitet dazu an, auf ihre innere Stimme zu vertrauen und mit sich selbst und mit Ihrer Umgebung im Reinen zu sein.



Transformation durch den verantwortungsbewussten, liebevollen, weisen, pflegenden Dienst im Umgang mit dir selbst, der Schöpfung und ihren Geschöpfen - in jedem Augenblick erneut. Es ist für Menschen gedacht, die den Wandel spüren, dem Zeitgeist folgen wollen und ihre Fühler in lichtvollere, friedvolle Welten ausrichten, religionsunabhängig und frei von aller Ideologie. Für die, die mit Menschlichkeit aus erfülltem Herzen und Geist ein erfülltes Leben führen wollen. Mit Hilfe der Karten, unterstützt durch das ausführliche Begleitbuch, können Schritt für Schritt alte Denkweisen und Methoden verwandelt werden, wodurch das eigene Kraft-/ Energiepotential ansteigt.



Das Karten-Set kann im Bereich der persönlichen Lebensführung, der Partnerschaft, der Erziehung von Kindern (privat, Kindergärten, Schulen), eingesetzt werden, sowie beruflich, im Management, in beruflichen Führungsaufgaben wie Personalführung, Projektleitung, Weiterbildung, oder im Pflegebereich, in angewandter Psychologie, Politik, Philosophie eine Rolle spielen.



Speziell für Frauen, die ein Unternehmen führen oder gründen möchten, hat ein Team von erfahrenen Beraterinnen ein Arbeitsbuch entwickelt. „Logbuch.Gründen.Weiblich“ (ISBN 978-3-95716-353-0) ermutigt dazu, eigene Ziel zu formulieren und die eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Es enthält Geschichten von Frauen, die ihren eigenen Weg gefunden haben, zahlreiche Arbeitsblätter zu Zielfindung, Zeitmanagement, Vernetzung, Organisation von Arbeitsabläufen, und kreative Anregungen. Das vielseitige Buch soll Mut machen zu Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstvertrauen. Mit sehr praktischen Tipps zeigt es Strecken und Wegmarken von Selbstständigkeit auf.



Das Autorinnenteam um Anne Kolling, Nadja Habermann, Cornelia Stöckmann, Hilde Weeg und Maria Gottweiss hat mit praktischen Beratungsangeboten im Thüringer Zentrum für Existenzgründung und Unternehmertum ThEx vielfältige Anregungen und Ideen gesammelt, die bereits zahlreichen Frauen bei der Unternehmensgründung und beruflichen Orientierung geholfen haben.



Aus seiner beruflichen Erfahrung heraus hat Thorsten Lasch einen kompakten Ratgeber zur GEstaltung und Lenkung von Teamarbeit verfasst. Unter dem Titel „Von Ameisen und Schönwetterkapitänen“ (ISBN 978-3-95716-340-0) gibt er unkonventionelle Anregungen zur Selbstbestimmung. Lasch, studierter Maschinenbauer, hat über Jahrzehnte in seiner internationalen beruflichen Tätigkeit mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammengearbeitet und nun seine Erkenntnis fundiert und verständlich zusammengefasst.



Lasch lenkt den Blick in die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Biologische und gesellschaftliche Prägungen beeinflussen Entscheidungen. Amüsant und mit zahlreichen Beispielen vermittelt der promovierte Maschinenbauer unkonventionelle Anregungen, um die eigene Position in der Gesellschaft und in einem Team zu erkennen. Seine Analyse mündet in einen kompakten und übersichtlichen Ratgeber für Menschenführung in Unternehmen und Organisationen. Mit einem einfachen Persönlichkeitstest, der auf dem „Big-Five-Modell“ basiert, können die Leser die eigene Persönlichkeit überprüfen: Ob sie schuftende Ameise, Teamplayer, Guru sind, oder ob sie als Schönwetterkapitän auf der Sonnenseite des Lebens stehen (wollen).



Viele Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich. Gedruckt könne sie im Online-Shop verlag-kern.de schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel des verlag-kern.de auch im Buchhandel vor Ort und online erwerben.