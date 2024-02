Buchserie „Daheim beim Bergdoktor am Wilden Kaiser“ blickt hinter die Kulissen

Die beliebte ZDF-Heimatserie „Der Bergdoktor“ lockt nicht nur zahllose Anhänger vor die Bildschirme. Auch an den Drehorten, im österreichischen Scheffau und Ellmau am Wilden Kaiser, treffen sich die Fans und haben an eigens organisierten Fan-Tagen die Gelegenheit, die Stars zu treffen und hinter die Kulissen der Familien-Saga zu blicken.



Seit Jahren beobachtet Angela Bardl das Geschehen und hat darüber bereits drei Bücher mit dem Titel „Daheim beim Bergdoktor am Wilden Kaiser“ veröffentlicht (ISBN 978-3-95716-315-8, 978-3-95716-344-8 und 978-3-95716-383-7). Sie lässt ihre Leserinnen und Leser teilhaben am aufregenden Alltag der Fernsehfamilie Gruber und an den Intrigen, Verwicklungen und persönlichen Dramen, die das Drehbuch den Schauspielerinnen und Schauspielern angedeihen lässt. Bardl besucht die Drehorte, trifft die Schauspieler und ist bei Dreharbeiten dabei. Sie begegnet Menschen mit einer faszinierenden Geschichte und lässt die Leserinnen und Leser unverblümt teilhaben an ihren Erlebnissen und magischen Momenten in der österreichischen Bergwelt.



Außerdem zeigt sie die schönsten Plätze in der Region – etwa mit einer „Fotosafari“ im dritten Band oder Ausflugstipps mit Kindern, einschließlich Begegnungen mit Hexen und dem Waldgeist. Die regionale Kenntnis weist sowohl die treue Fan-Gemeinde der Serie als auch Österreich-Urlaubern, die die Bergregion erkunden möchten, darauf hin, wo sie erholsame Momente in der Umgebung des Wilden Kaisers finden können.



In ihrem Alltagsleben ist die Autorin Angela Bardl Lehrerin für Mathematik und evangelischer Religionslehre an einem Gymnasium in Jena. Sie ist verwitwet, hat drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.



Das erste Mal sah Angela Bardl die heutige Heimat des Bergdoktors 1991 - damals fuhr sie zum ersten Mal nach Österreich. Für sie als DDR-Mädel, das tief im Osten ohne Kontakt zum westlichen Ausland aufwuchs, war dies der Eintritt in eine völlig neue Welt. Mit ihrem schokoladenbraunen Wartburg, beladen mit ihren vier und fünf Jahre alten Mädchen und ihrem einjährigen Sohn, sorgte sie an der Tankstelle der Inntal-Autobahn für Aufsehen, schon deshalb, weil er mit Gemisch betankt werden musste. Damals ahnte sie noch nicht, dass die Gegend um den Wilden Kaiser einmal die Heimat des Bergdoktors würde. Sie ahnte auch nicht, dass sie nach mehr als 20 Jahren zurückkommen wird, um ihren Urlaub auf den Spuren des Bergdoktors zu verbringen, diesmal in einem Mini und begleitet von inzwischen erwachsenen Kindern und Enkeln.



