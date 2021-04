Anleitung zu geistiger Persönlichkeitsentwicklung

In dem zweibändigen Werk „Das wahre Sein der Seele“ leitet die Spirituelle Meisterin Beate Holbach zu einer geistigen Persönlichkeitsentwicklung an. Der 568 Seiten starke erste Band wird ergänzt von Bildkarten mit ausführlichen Erläuterungen im 2. Band.



Sie hatte ganz viel Wissen und Energie in ihrem Herzen, doch wusste sie nicht, wie sie es weitergeben könnte. Nachdem Beate Holbach ihre Ausbildung „Der Weg des Herzens“ bei der Spirituellen Meisterin Jutta Fielenbach im Sommer 2007 abgeschlossen hatte, stellte sich die Frage, wie sich nun ihr Potenzial offenbaren sollte. Doch eine Begebenheit veränderte das Leben der Autorin: Sie erhielt ihre erste Botschaft für dieses Buch und die Bild-Karten.



Das nun folgende Ausbildungsprogramm: „Der Weg der Seele: Was es bedeutet wahrhaft Mensch zu sein“, schenkte ihr die Bewusstheit über den Ablauf der Transformation und schulte sie, der Wahrheit ihrer Seele zuzuhören und dem zu vertrauen, was die Gottquelle sie wissen ließ. So wuchs ihr Vertrauen in sich selbst und in die bedingungslose Liebe des wahren Seins ihrer Seele. Gestärkt in dieser Liebe konnte sie wieder darauf vertrauen, dass es eine Instanz gibt, die es gut mit den Menschen meint. Aus dieser Wahrheit heraus entstand das Werk „Das wahre Sein der Seele“



In Teil 1 „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Elementare Energien Teil 1 (ISBN 9783939478-850), beschreibt die Spirituelle Meisterin Beate Holbach anhand von 31 Amazonenbildern die Liebe, die dem wahren Sein der Seele innewohnt. Sie lehrt, wie der Mensch in dieser Liebe bereit sein wird, die Wahrheit anzunehmen, die ihn hinführt, auch seinen Nächsten anzunehmen und zu lieben, wie er ist. Losgelöst von der Vorstellung, wie er zu sein hat. Dieser Weg möchte gegangen werden von einem jeden Selbst.



In Teil 2 - „Das wahre Sein der Seele“ Spirituelles Handbuch – Erläuterungen mit Bildkarten Teil 2 (ISBN 9783939478-867), sind die Erläuterungen zu finden, die dem Menschen den Weg öffnen für die Wissensgebiete, die in seiner Seele vorhanden sind. Sie geben detaillierte Hintergrundinformationen zu dem Buch 1. Die 31 Bildkarten der Amazonen, die ebenfalls in diesem Band enthalten sind, öffnen das Herz für die Fülle und den Reichtum der Schönheit des Geschaffenen, der einer jeden Seele zu eigen ist. Sie bringen Freude und Farbe in die Herzen derer, die zu lieben bereit sind.



Das gesamte Verlagsprogramm ist unter verlag-kern.de nachzulesen. Alle Bücher aus dem Verlag Kern sind auch als E-Book erhältlich.

