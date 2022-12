Jens Walther ist neuer Verkaufsleiter bei Kirchheim

Als neuer Kopf der Abteilung Verkauf ist Jens Walther (42) vor allem für die Weiterentwicklung des Leistungs- und Beratungsangebots verantwortlich. Seit 1. Oktober verstärkt er das Kirchheim-Team und kann in dieser Position auf seine umfangreiche Verkaufserfahrung in verschiedenen Medienhäusern aufbauen.Jens Walther kommt von der MBM Martin Brückner Medien GmbH in Frankfurt am Main, wo er als Head of Sales den Verkauf in leitender Funktion verantwortete.Herr Walther hat Internationales Business und Marketing studiert und bringt dreizehn Jahre Erfahrung im Sales-Bereich mit in den Mainzer Fachverlag. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen die Medical Tribune Verlagsgesellschaft, die dfv Mediengruppe und von 2015 bis 2020 die F.A.Z. Business Media GmbH.„Wir freuen uns, dass wir einen versierten und sympathischen Verkaufsexperten mit umfangreicher Verlagserfahrung gewinnen konnten. Jens Walther wird seine Expertise für die weitere Entwicklung und Positionierung des Kommunikationsunternehmens Kirchheim einbringen”, so Geschäftsführer Stephan Maasen. „Seine zentrale Aufgabe wird es sein, unsere Kunden für schlagkräftige und individuelle Kommunikationskampagnen auf Basis unseres ganzheitlichen Portfolios („360°-Omnichannel“) zu begeistern. Er wird unser Leistungs- und Beratungs-Angebot Hand in Hand mit unseren Kunden, Partnern und dem gesamten Kirchheim-Team kontinuierlich weiterentwickeln.“ist ein modernes Kommunikationsunternehmen, das mit allen seinen Zielgruppen, Kunden und Partnern in besonders hohem Maße vernetzt und verbunden ist. Der Verlag verfügt über zahlreiche und breitgefächerte Kommunikations-Plattformen in den BereichenKanäle u.v.m.Der Verlag Kirchheim schafft Weiterbildungsmöglichkeiten für Ärzte und andere Health-Care-Professionals und bringt die Diabetes-Community zusammen, beides im Real Life und virtuell. Schwerpunkte im Verlagsportfolio sind u. a. die Themen(„Diabetes-Journal“),(„doctors | today – Praxis-Impulse für Hausärzt:innen“) und(„Kinderärztliche Praxis“).